مورينيو بلا أقنعة.. كاسياس وإبراهيموفيتش يكشفان الحقيقة في وثائقي جديد

سيكون المدير الفني جوزيه مورينيو، العائد مجددا لقيادة ريال مدريد الإسباني والملقب بـ"الاستثنائي"، بطلا لفيلم وثائقي أنتجته منصة نتفليكس، سيبدأ عرضه في 11 أغسطس/آب، وسيتناول مسيرة المدرب البرتغالي.

تخطط نتفليكس لإنتاج سلسلة وثائقية تستعرض مسيرة مورينيو ومحطاته التدريبية مع الأندية الكبرى التي عمل بها.

ومن المقرر أن يتألف الفيلم الوثائقي من مقابلات مطولة مع مورينيو سيتحدث خلالها عن مسيرته وعلاقته بالمسؤولين وأسلوب عمله في إدارة اللاعبين، واللحظات الحاسمة في مشواره التدريبي.

وتنقّل المدرب البرتغالي بين محطات بالعمل مدربا لأندية بنفيكا وبورتو قطبَي البرتغال، وتشلسي الإنجليزي، وكذلك إنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، فضلا عن روما الإيطالي، وفنربخشة التركي.

وصُوّرت السلسلة على مدار عامين، وتستعرض صعود مورينيو إلى القمة، بعدما حصد ألقاب الدوري في 4 دول مختلفة، وتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين، ليصبح أحد أكثر المدربين تتويجا في العصر الحديث.

شهادات أساطير الكرة

لكن نتفليكس لن تكتفي خلال الفيلم الوثائقي بمورينيو فقط بل ستظهر أسماء أخرى بارزة مثل المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون، والنجوم السابقين جون تيري، وإيكر كاسياس، وزلاتان إبراهيموفيتش، وديدييه دروغبا، ومارسيلو، وصامويل إيتو، وخافيير زانيتي الذي قال خلال الإعلان الترويجي إنه سيكشف عن شخصية مورينيو الحقيقية، وبيتر تشيك الذي قال عن المدرب البرتغالي مازحا "إنه لاعب سيئ".

وتتكون السلسلة من 3 حلقات، وهي من إنتاج جون باتسيك، الحائز على جائزتي أوسكار، الذي سبق أن أنتج الوثائقي "بيكهام"، بينما يتولى الإخراج جو بيرلمان، المرشح لجائزتي بافتا وإيمي، المعروف بأعماله حول روب ويليامز ولويس كابالدي.

ويقدم الوثائقي صورة مختلفة عن "الاستثنائي"، متجاوزًا العناوين المثيرة والجدل الذي رافق مسيرته، للكشف عن شخصية المدرب الذي وصفته نتفليكس بأنه "الفائز الذي لا تستطيع كرة القدم الاستغناء عنه، ولا تستطيع دائمًا التعايش معه".

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وتقرر أن يبدأ عرض فيلم "مورينيو" المكون من عدة حلقات اعتبارا من يوم 11 أغسطس/آب.