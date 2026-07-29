بسبب لافتة الفوكلاند.. استنفار أمني لحماية نجمي الأرجنتين في إنجلترا

لم تنتهِ قصة المواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا عند حدود الملعب، فالفوز الذي منح منتخب التانغو بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم حمل معه مشاهد أثارت الجدل خارج المستطيل الأخضر، بعدما دفعت الأجواء المشحونة عقب المباراة الثنائي ليساندرو مارتينيز وأليكسيس ماك أليستر إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية منزليهما في إنجلترا.

واستعانت شركات أمن خاصة بعناصر إضافية لحراسة منزلَي مدافع مانشستر يونايتد ولاعب وسط ليفربول في منطقة شمال غرب إنجلترا، حيث استمرت الحماية لمدة يومين، في فترة ارتفعت فيها حدة المشاعر بعد خسارة المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

لافتة فوكلاند تشعل الجدل بعد الاحتفالات

وجاءت هذه الإجراءات عقب الاحتفالات المثيرة للجدل التي أعقبت انتصار الأرجنتين، حيث ظهر مارتينيز وهو يحمل لافتة كتب عليها "جزر فوكلاند للأرجنتين"، بينما كان ماك أليستر إلى جواره، وظهرت اللافتة المصنوعة من ملاءة سرير خلال المشهد الاحتفالي.

كما شارك المدافع كريستيان روميرو وزميله السابق في توتنهام جيوفاني لو سيلسو في رفع اللافتة نفسها، في وقت تحيط فيه الشكوك بمستقبل روميرو مع النادي اللندني مع إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم الجدل الذي أثارته الصور، لم تُسجَّل أي محاولات للاعتداء أو تخريب ممتلكات مارتينيز أو ماك أليستر، كما لم يكن نادي مانشستر يونايتد طرفا في ترتيب الحماية الأمنية الخاصة بمنزل لاعبه الأرجنتيني.

تاريخ من التوتر والولاء بين الأرجنتين وإنجلترا

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تتحول فيها مشاعر كرة القدم في إنجلترا إلى ردود فعل خارج الملاعب، إذ تعرضت لوحة جدارية للنجم ماركوس راشفورد في منطقة ويذينغتون بمدينة مانشستر للتشويه بعد إهداره ركلة ترجيح أمام إيطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2021.

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ومنذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد في يوليو/تموز 2022، أصبح مارتينيز أحد أكثر اللاعبين شعبية بين جماهير النادي، التي حافظت على علاقة خاصة مع اللاعبين الأرجنتينيين، إذ اعتادت على مدار 25 عاما ترديد هتاف "الأرجنتين" دعما لهم.

وبعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022، استقبلت جماهير يونايتد مُدافعها عند عودته إلى ملعب أولد ترافورد برفع علم الأرجنتين في مدرج ستريتفورد إند، في مشهد عكس مكانة اللاعب لدى جماهير النادي.

أما ماك أليستر، فقد حظي بدوره بتكريم خاص من جماهير برايتون، ناديه السابق، بعد نجاحه في مونديال 2022، حيث صنعت الجماهير لافتات خاصة احتفاء باللاعب الذي ساهم في تتويج بلاده باللقب العالمي.

من بيكهام إلى مارتينيز.. علاقة يونايتد وليفربول بالأرجنتين

تشتهر القواعد الجماهيرية لناديي مانشستر يونايتد وليفربول بقلة حماسها تجاه المنتخب الإنجليزي.

ففي مباريات ليفربول، كثيرا ما تظهر لافتة تُرفع باستمرار كتب عليها: "لسنا إنجليزا، نحن سكاوزيون" (في إشارة لمدينة ليفربول). بينما تتزين مدرجات "أولد ترافورد" بصفة دائمة بلافتة تحمل شعار: "اليونايتد أهم من إنجلترا".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل بجماهير اليونايتد إلى إطلاق هتافات مناهضة باسم "الأرجنتين" في مدرجاتهم، وذلك تضامنا مع نجمهم ديفيد بيكهام بعد تعرضه للطرد أمام منتخب التانغو في كأس العالم 1998.