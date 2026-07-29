مانشيني يعتذر عن رحيله المفاجئ لتدريب السعودية بعد عودته لقيادة إيطاليا

قدّم روبرتو مانشيني اعتذاره في تعليقات علنية اليوم الأربعاء، عقب إعادة تعيينه مدربا لمنتخب إيطاليا، بعد 3 أعوام من رحيله عن المنصب لتولي قيادة منتخب السعودية.

وقال مانشيني "أنا آسف للغاية، لقد كان الأمر يشبه أن تفقد امرأتك على مدى الحياة، ويعني ذلك أنني قمت بشيء لم يكن يتعين علي فعله. لذا أنا آسف، آسف بشدة على كل شيء حدث على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، سأحاول إعادة المنتخب إلى حيث ينتمي".

وفشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، مما أدى إلى استقالة الاتحاد الإيطالي بقيادة غابرييلي غرافينا والمدرب جينارو غاتوزو في أبريل/نيسان، بعد فترة قصيرة من الخسارة أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي.

وقاد مانشيني (61 عاما) المنتخب الإيطالي للفوز بكأس أمم أوروبا عام 2021، لكنه استقال فجأة في أغسطس/آب 2023، ليتولى تدريب منتخب السعودية بعد أسبوعين من رحيله.

وقال مانشيني في إشارة إلى عدم التواصل مع رئيس الاتحاد الإيطالي غرافينا حينئذ "لقد كان خطئي تماما".

وستكون أول مباراة لمانشيني في عودته لقيادة إيطاليا ضد منتخب بلجيكا يوم 25 سبتمبر/أيلول بدوري الأمم الأوروبية، على ملعب الأولمبيكو في روما. وسئل المدرب عن نوع الاستقبال الجماهيري الذي يتوقعه، فأجاب "أتفهّم أن بعض الجماهير ستكون ضدي، وأتمنى أن تؤدي مجموعة اللاعبين بشكل جيد بما يكفي لأن يسامحني هؤلاء الناس".