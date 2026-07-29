"عاد قلبي للنبض".. رئيس برشلونة في المستشفى ورسالة مؤثرة للجماهير

أصدر رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، بيانًا بشأن حالته الصحية، حيث شارك آخر المستجدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد خضوعه للعلاج في المستشفى.

وكشف لابورتا، البالغ من العمر 64 عامًا، أنه عانى من اضطراب في نظم القلب، والذي تم علاجه بنجاح بعد فترة قضاها في مستشفى برشلونة.

وكتب لابورتا "كل شيء سار على ما يرام! لقد عالجوا اضطراب نبضات قلبي! قلبي ينبض بانتظام من جديد! أنا ممتن للغاية للأطباء والممرضات وفريق الرعاية الصحية الرائع في مستشفى برشلونة، بقيادة الدكتور جوردي موريلاس. لقد قاموا بعمل ممتاز".

وأضاف "بالإضافة إلى حكمتهم ومعرفتهم الواسعة، كانت لمستهم الإنسانية لطيفة ومتفهمة. إنّ الطبّ الصبور والرحيم، الذي يُعلي من شأن الكرامة، ويُجسّد قسم أبقراط، دليلٌ إضافي على أننا في برشلونة وكتالونيا نُقدّم عملا ممتازا بأعلى مستويات الجودة. وأنا فخورٌ جدا، ولا سيما بالخدمات الطبية في برشلونة، بقيادة الدكتور خافيير كوربيلا، وبرئيسة مكتبي، مانانا جيورجادزه، التي نسّقت كل شيء بكفاءة عالية".

وتابع "كما أتقدّم بالشكر للدكتور فالنتي فوستر وفريقه بأكمله في مستشفى ماونت سيناي على نصائحهم القيّمة التي منحتني راحة البال، وللدكتور بروجادا على توصيته بإجراء عملية عكس اضطراب النظم القلبي".

وختم "وأخيرا، أودّ أن أشكر الجميع على دعمهم وتشجيعهم؛ أبنائي وإخوتي وعائلتي وأصدقائي. شكرا لكم جميعا من صميم قلبي".

ولن يسافر لابورتا إلى مركز "سانت جورج بارك" في إنجلترا لحضور جولة برشلونة التحضيرية للموسم الجديد، بينما سيحضر رافا يوستي وديكو، وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.