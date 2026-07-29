عكازات فوق الركام.. ملعب فلسطين بغزة يتحول إلى ساحة صمود وأمل

شارك فلسطينيون من ذوي البتر، الثلاثاء، في مباراة لكرة القدم على ملعب فلسطين وسط مدينة غزة، جمعت فريق غزة الإرادة للمبتورين وفريق أنقرة التركي، بدعم من مؤسسة دنيز فنري التركية.

وحملت الفعالية الرياضية رسائل أمل وتضامن بين الشعبين الفلسطيني والتركي، بحسب القائمين عليها.

ودخل اللاعبون أرضية الملعب متكئين على عكازاتهم، قبل أن يقفوا للاستماع إلى النشيدين الوطنيين الفلسطيني والتركي، ورفرفت أعلام البلدين في أرجاء الملعب.

وعلى مقربة من الملعب، بدت آثار الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتشكل مشاهد الخراب المحيطة بالمكان خلفية للمباراة، التي واصل خلالها اللاعبون ممارسة كرة القدم رغم فقدان بعض أطرافهم.

وشهدت المباراة أجواءً تنافسية وحماسية، تبادل خلالها اللاعبون الهجمات وسط تشجيع الحاضرين، في مشهد أراد المشاركون من خلاله التأكيد على تمسكهم بالرياضة والحياة، رغم الإصابات التي عانوها خلال الحرب.

نشاط مختلف

وقال الناطق باسم مؤسسة دنيز فنري، زياد أبو عودة، إن المؤسسة تواصل منذ بداية الحرب تنفيذ أعمال إغاثية في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن تنظيم بطولة الأمل لكرة القدم لذوي الإعاقة جاء بهدف تقديم نشاط مختلف للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف للأناضول: "من خلال هذه البطولة، نهدف إلى استعادة الروح والحياة الرياضية لأبطالنا في غزة، ومنحهم الأمل، لأن الرياضة رمز للإرادة والأمل".

من جانبه، قال اللاعب سعد المصري إن المباراة تمثل رسالة محبة وتواصل بين الفلسطينيين والأتراك، معربا عن تقديره لمواقف الشعب التركي الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأضاف للأناضول: "جئنا اليوم لنرسل رسالة بأننا أصحاب حق ورسالة، وأننا نحب الحياة، ونريد أن نلعب ونشارك في المحافل الدولية ونرفع علم فلسطين".

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ودعا المصري فريق أنقرة التركي إلى تقديم الدعم لفريق غزة الإرادة، مؤكدا أهمية استمرار التواصل الرياضي بين الجانبين.

رسالة محبة

بدوره، قال مدير فريق غزة الإرادة للمبتورين، حاتم المغربي، إن المباراة تهدف إلى إيصال رسالة محبة وشكر للشعب والحكومة التركية، وبالتحديد لفريق أنقرة التركي.

وأضاف للأناضول: "جئنا اليوم لتتلاحم الأجساد والقلوب عبر رسالة حب ومودة، تعكس عمق العلاقة الفلسطينية التركية".

وأكد المغربي أن الفريق يسعى، من خلال هذه المباراة، إلى توجيه رسالة إلى العالم مفادها أن الفلسطينيين في غزة، رغم الإعاقة وفقدان الأطراف، ما زالوا متمسكين بأحلامهم وطموحاتهم الرياضية.

وقال: لدينا طموح بأن يكون هذا الفريق رائدا على مستوى فلسطين، وأن يمثل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم للمبتورين في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما كأس العالم، أسوة ببقية منتخبات العالم.

ودعا المؤسسات والجهات الداعمة إلى مساندة لاعبي فريق غزة الإرادة والمبتورين في القطاع، بما يمكنهم من مواصلة ممارسة الرياضة وتمثيل فلسطين في المحافل الدولية.

وشنت إسرائيل، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، فضلًا عن دمار واسع أصاب نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.