ضحيته قائد الفريق.. البريميرليغ يواجه تمثيليات حراس المرمى بقانون غريب

تتجه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تطبيق إجراءات جديدة اعتبارا من الموسم المقبل بهدف الحد من لجوء بعض حراس المرمى إلى ادعاء الإصابة لتعطيل سير المباريات، سواء لكسر إيقاع المنافس، أو إتاحة فرصة أمام المدربين لتوجيه تعليمات تكتيكية للاعبين خلال فترات التوقف.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الاثنين، حصوله على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الجهة المسؤولة عن وضع قوانين اللعبة، لتطبيق تجربة جديدة خاصة بإصابات حراس المرمى خلال موسم 2026-2027.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "حصلت كرة القدم الإنجليزية على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) لتقديم تجربة جديدة تتعلق بإصابات حراس المرمى في موسم 2026-2027، ضمن التزامها المستمر بالحفاظ على سرعة وإيقاع المباريات وانسيابيتها".

وأوضح الاتحاد أن التجربة جاءت بمبادرة مشتركة من رابطة الحكام المحترفين، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الإنجليزي، والدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، والدوري الوطني، وستُطبق في مختلف مسابقات كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات في إنجلترا.

وتهدف الخطوة الجديدة إلى معالجة الحالات التي يتم فيها استخدام إصابات حراس المرمى كوسيلة لتعطيل زخم المباراة، أو إبطاء اللعب، أو منح الأجهزة الفنية فرصة للحصول على وقت إضافي لإيصال التعليمات التكتيكية إلى اللاعبين.

وسيبدأ تطبيق التجربة مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يفتتحه أرسنال، حامل اللقب، بمواجهة ضيفه كوفنتري، الصاعد حديثا، على ملعبه يوم 21 أغسطس/آب المقبل.

عقوبة مؤقتة لفريق الحارس المصاب

وبحسب النظام الجديد، فإنه إذا توقفت المباراة بسبب إصابة حارس المرمى، سيتعين على المدير الفني للفريق اختيار لاعب من خارج مركز حراسة المرمى لمغادرة أرض الملعب فورا.

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وسيُجبر اللاعب الذي يتم اختياره على البقاء خارج الملعب لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب، قبل السماح له بالعودة والمشاركة مجددا.

ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، سيحصل المدرب على 10 ثوان فقط لتحديد اللاعب الذي سيغادر الملعب، وذلك من لحظة إشارة الحكم إلى السماح لحارس المرمى بتلقي العلاج داخل أرضية الملعب.

وإذا لم يحدد المدرب اللاعب خلال المهلة المحددة، فإن قائد الفريق سيكون ملزما تلقائيا بمغادرة الملعب نيابة عن زميله حارس المرمى.

استثناءات للحالات الطبية الحقيقية

وأكد الاتحاد الإنجليزي أن التجربة الجديدة ستتضمن عددا من الاستثناءات لضمان عدم معاقبة الفرق في الحالات التي تكون فيها الإصابة حقيقية وتحتاج إلى تدخل طبي.

وتشمل هذه الاستثناءات الحالات التي يحصل فيها الفريق على ركلة حرة نتيجة مخالفة ارتُكبت ضد حارس المرمى ويحتاج الحارس مباشرة إلى العلاج، إضافة إلى حالات اصطدام الحارس مع أحد اللاعبين والتي تستدعي فحص الطرفين، وكذلك حالات النزيف التي يتعرض لها حارس المرمى.

وجاء في بيان مشترك للجهات المشاركة في التجربة: "الهدف هو ضمان حصول الإصابات الحقيقية على الرعاية الطبية المناسبة، مع إزالة أي أفضلية رياضية محتملة مرتبطة بتوقفات اللعب".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أول مباراة ستشهد تطبيق التجربة ستكون مواجهة ترانمير وروشديل في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم السبت.

استمرار تغييرات قوانين إضاعة الوقت

وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق الدوري الإنجليزي الموسم الماضي قاعدة الثماني ثوانٍ الخاصة بحراس المرمى، والتي تعاقب الحارس الذي يحتفظ بالكرة لأكثر من هذه المدة بمنح الفريق المنافس ركلة ركنية.

واعتُبرت هذه القاعدة ناجحة بعد تجربتها، ليواصل المسؤولون هذا الموسم اتخاذ إجراءات إضافية لتقليل حالات إضاعة الوقت.

وبالتزامن مع قاعدة الثماني ثوانٍ، سيبدأ الحكام استخدام عد تنازلي مدته 5 ثوانٍ في الحالات التي يتأخر فيها اللاعبون في تنفيذ رميات التماس أو ركلات المرمى.

كما سيُطلب من اللاعبين مغادرة أرضية الملعب خلال 10 ثوانٍ عند استبدالهم، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من انطلاق بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو كاب) يوم 1 أغسطس/آب المقبل.