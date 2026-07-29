رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

سافينيو يفتح باب الرحيل عن مانشستر سيتي وتوتنهام يترقب

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LONDON, ENGLAND - MARCH 22: Tijjani Reijnders, Matheus Nunes, Jeremy Doku, Rodri, Omar Marmoush, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Savinho, Nico O'Reilly and Rayan Cherki of Manchester City celebrate with the Carabao Cup trophy after the team's victory in the Carabao Cup Final match between Arsenal and Manchester City at Wembley Stadium on March 22, 2026 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
سافينيو يحتفل مع زملائه في مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (غيتي)
Published On 29/7/2026

أبدى الدولي البرازيلي سافينيو، جناح مانشستر سيتي، استعدادا لخوض تجربة جديدة خارج ملعب الاتحاد، في ظل تزايد التكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع اهتمام واضح من نادي توتنهام بالتعاقد معه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن سافينيو (22 عاما) يمثل أحد أبرز أهداف المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي يسعى لتعزيز خياراته الهجومية بضم الجناح البرازيلي إلى صفوف توتنهام.

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وكان سافينيو قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من نادي تروا الفرنسي في يوليو/تموز 2024، في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار)، وذلك بعد موسم قضاه معارا إلى جيرونا الإسباني، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز.

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 24: Savinho of Manchester City looks on during the Premier League match between Manchester City and Aston Villa at the Etihad Stadium on May 24, 2026 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
البرازيلي سافينيو، لاعب مانشستر سيتي (غيتي)

وسبق لتوتنهام أن فتح باب المفاوضات للتعاقد مع اللاعب خلال الصيف الماضي، غير أن مانشستر سيتي رفض فكرة التخلي عنه في ذلك الوقت، قبل أن يمدد سافينيو عقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2031.

وحظي الجناح البرازيلي بمشاركة منتظمة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا خلال موسمه الأول مع الفريق، إذ خاض 48 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف، لكن وضعه تغير في الموسم الماضي بعدما تراجعت مشاركاته إلى 36 مباراة فقط، في ظل المنافسة القوية على مركز الجناح الأيمن.

وزادت صعوبة حصول سافينيو على دور أكبر مع وصول الفرنسي رايان شرقي من أولمبيك ليون خلال الصيف الماضي، إلى جانب انضمام الغاني أنطوان سيمينيو إلى صفوف مانشستر سيتي مطلع العام الجاري قادما من بورنموث، مما دفع اللاعب البرازيلي إلى التفكير في إمكانية البحث عن تحد جديد يضمن له مساحة أكبر للمشاركة.

المصدر: الألمانية

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