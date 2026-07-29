سافينيو يفتح باب الرحيل عن مانشستر سيتي وتوتنهام يترقب

أبدى الدولي البرازيلي سافينيو، جناح مانشستر سيتي، استعدادا لخوض تجربة جديدة خارج ملعب الاتحاد، في ظل تزايد التكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع اهتمام واضح من نادي توتنهام بالتعاقد معه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن سافينيو (22 عاما) يمثل أحد أبرز أهداف المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي يسعى لتعزيز خياراته الهجومية بضم الجناح البرازيلي إلى صفوف توتنهام.

وكان سافينيو قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من نادي تروا الفرنسي في يوليو/تموز 2024، في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار)، وذلك بعد موسم قضاه معارا إلى جيرونا الإسباني، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز.

وسبق لتوتنهام أن فتح باب المفاوضات للتعاقد مع اللاعب خلال الصيف الماضي، غير أن مانشستر سيتي رفض فكرة التخلي عنه في ذلك الوقت، قبل أن يمدد سافينيو عقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2031.

وحظي الجناح البرازيلي بمشاركة منتظمة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا خلال موسمه الأول مع الفريق، إذ خاض 48 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف، لكن وضعه تغير في الموسم الماضي بعدما تراجعت مشاركاته إلى 36 مباراة فقط، في ظل المنافسة القوية على مركز الجناح الأيمن.

وزادت صعوبة حصول سافينيو على دور أكبر مع وصول الفرنسي رايان شرقي من أولمبيك ليون خلال الصيف الماضي، إلى جانب انضمام الغاني أنطوان سيمينيو إلى صفوف مانشستر سيتي مطلع العام الجاري قادما من بورنموث، مما دفع اللاعب البرازيلي إلى التفكير في إمكانية البحث عن تحد جديد يضمن له مساحة أكبر للمشاركة.