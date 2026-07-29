ثورة زيدان مع فرنسا.. كرة هجومية ورغبة في تفكيك العقدة الإسبانية

في ظهور إعلامي حافل بالرسائل التكتيكية والرمزية، دشن أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان (54 عاما)، رحلته الجديدة على رأس الجهاز الفني لـ "الديوك" خلفا لديدييه ديشان، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ولم يخلُ المؤتمر من إشارات تكتيكية لافتة، حيث ألمح الفائز بالكرة الذهبية لعام 1998 إلى النهج الهجومي الذي يسعى لتطبيقه، متأثرا بتجربته الطويلة في إسبانيا التي امتدت لأكثر من ربع قرن.

الهجوم والتوازن

ورغم تأكيده على عقد مؤتمر صحفي تفصيلي في سبتمبر/أيلول المقبل لشرح أفكاره التكتيكية، لم يخفِ المدرب السابق لريال مدريد شغفه بالكرة الهجومية، قائلا: "سترون الأسلوب قريبا.. ما يمكنني قوله هو أن اللعبة هي ما يحفّزني. كنت ألعب في مركز صانع الألعاب، وما يحفزني هو تسجيل الأهداف. بالطبع، التوازن في الفريق ضروري وهو الأهم، لكن معيشتي في إسبانيا لـ25 عاما جعلتكم تعرفون تماما ما أصبو إليه".

وأضاف زيدان مبتسما أنه يستند اليوم في قيادته للفرنسيين إلى رصيد خبراته وإنجازاته الكبيرة، والتي توّجها سابقا بثلاثية تاريخية متتالية في دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد، مؤكدا تحوله من قائد داخل المستطيل الأخضر إلى قائد من على دكة البدلاء.

أصداء واسعة في مدريد وتحدي أبطال العالم

تصريحات زيدان واسترجاعه لسنواته في إسبانيا، حيث نشأ أبناؤه الأربعة (إنزو، ولوكا، وثيو، وإلياز) وتخرجوا من أكاديمية "البلانكوس"، أثارت اهتماما كبيرا لدى وسائل الإعلام الإسبانية، إذ تصدرت كلماته الصفحات الأولى لصحافتها الرياضية، وعلى رأسها صحيفتا ماركا (Marca) وآس (AS).

وعند سؤاله عن مواجهة "لا روخا"، المتوج مؤخرا بلقب كأس العالم 2026 تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، الذي أزاح فرنسا تحديدا من نصف النهائي بنتيجة (2-0)، رفض زيدان اختزال تطلعاته في الانتقام أو التفوق على إسبانيا وحدها، مشيرا: "الفوز على إسبانيا لن يكون التحدي الوحيد. عندما يكون الفوز هدفك، يتوجب عليك الإطاحة بالجميع. إسبانيا فريق قوي وأنا أعلم جليا مدى تطور كرة القدم هناك، وسيكون ذلك جزءا من التحدي.. لكن أولويتي المطلقة الآن هي مباراتي الأولى ضد تركيا".

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بهذا المنظور، يضع "زيزو" أولى خطواته العملية مع المنتخب الفرنسي بالتركيز المباشر على مواجهة منتخب تركيا في 25 سبتمبر/أيلول المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في اختبار أول يتطلع فيه الشارع الرياضي الفرنسي لرؤية لمسات ساحر مرسيليا السابقة على هوية "الديوك".