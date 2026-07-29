"لماذا لم يُسأل ديشامب؟".. تقرير فرنسي عن ديانة زيدان يثير عاصفة غضب سياسية وشعبية

لم تمضِ 24 ساعة على الإعلان الرسمي لتولي الأسطورة زين الدين زيدان تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، حتى تفجرت موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في فرنسا، إثر نشر تقرير إعلامي يتناول ديانته وحياته الشخصية، في خطوة رآها كثيرون "انحطاطا مهنيا" واستهدافا مبطنا للمدرب الجديد.

وكانت منصة "كلوزر" الفرنسية قد نشرت تقريرا يسلط الضوء على ديانة زيدان، مستعيدة تصريحات قديمة له أكد فيها أنه مسلم ويؤمن بالله، رغم إشارتها إلى أنه لطالما حرص على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن عدسات الإعلام.

استنكار سياسي.. "لماذا زيدان تحديدا؟"

وأثار التقرير ردود فعل غاضبة من سياسيين وناشطين استنكروا إقحام المعتقدات الدينية في تعيين رياضي تاريخي، متسائلين عن أسباب غياب هذه الأسئلة عند تعيين المدربين السابقين لمنتخب "الديوك".

وعلّق النائب عن حزب "فرنسا الأبية" ورئيس بلدية "فو أون فولان" عبد القادر لحمر -عبر حسابه على منصة إكس- قائلا "لم يسبق أبدا السؤال عن ديانة ديدييه ديشامب أو لوران بلان أو ريمون دومينيك أو جاك سانتيني أو روجيه لومير أو إيمي جاكيه وقت تعيينهم، فلماذا يُطرح هذا التساؤل مع زيدان الذي لم يمضِ على توليه منصبه 24 ساعة؟".

"بؤس فكري" ورفض للفرز الإقصائي

ووصف الناشط البيئي حسن حمو ما حدث بأنه "سؤال منحط"، مضيفا "زين الدين زيدان، ابن الأحياء الشعبية في مرسيليا، الذي رفع اسم فرنسا عاليا وألهم أجيالا متعاقبة، يُختزل في سؤال عن ديانته. يا له من بؤس فكري. إن قصته تستحق ما هو أفضل بكثير من هذا النوع من التعاطي".

وانتقد الناشط خالد لاويتي مساعي بعض وسائل الإعلام لفرض الدين محورا للنقاش العام، مؤكدا عبر فيسبوك أن "هذا التركيز يسهم في تطبيع حالة الارتياب الموجهة ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون".

كما سخر مدونون وصناع محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي من التقرير، وتساءل بعضهم "هل يهم هذا الأمر لهذه الدرجة؟ المهم هنا هو ما سيقدمه من أداء للمنتخب وهل سيحقق الألقاب أم لا"، في حين حذر آخرون من أن هذا التقرير قد لا يكون سوى بداية لمضايقات مستمرة من اليمين المتطرف.

زيدان مدربا لـ"الديوك" حتى عام 2030

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو رسميا تعيين زيدان مديرا فنيا للمنتخب الأول لمدة 4 أعوام، تمتد حتى نهاية كأس العالم 2030.

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وقال ديالو خلال مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد "بسرعة كبيرة، تمكنا من التوصل إلى اتفاق يتيح لنا تقديم أنفسنا أمامكم اليوم. بعد التشاور مع اللجنة التنفيذية للاتحاد، يشرفني ويسعدني أن أعلن أن زين الدين زيدان سيكون المدرب القادم لمنتخب فرنسا للأعوام الأربعة المقبلة".