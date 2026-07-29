تعليق مفاجئ من إنفانتينو على أزمة بيع حقوق كأس العالم

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو -اليوم الأربعاء- إن خطة بيع حصص في كأس العالم هي مجرد اقتراح ولكنها "ليست إلزاما".

وأعلن الفيفا هذا الأسبوع عن خطط لإنشاء شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى، وقال إنه سيعرض حصصا تصل إلى 20% فيها على مستثمرين. وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من بعض الاتحادات الإقليمية للعبة.

وقال إنفانتينو في مقطع فيديو نشره الفيفا اليوم الأربعاء "إنه جزء من عملية ديمقراطية -عملية مشاورات- وقبل كل شيء، هي فرصة وليست إلزاما، وكما قلت، فهي تطلق عملية تشاور".

الخطة الاستثمارية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد طرح مشروعا لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى ينظمها، وستقدم حصصا تصل إلى 20% في شركة "فيفا فوروارد إنتربرايز" للمستثمرين، وذلك في إطار مقترح قدّمه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، تعرّض لانتقادات شديدة، ومن شأنه أن يوفر للاتحادات الأعضاء زيادة هائلة في التمويل.

يريد الفيفا إنشاء شركة "فيفا فوروارد إنتربرايز"، وهي شركة تابعة مستقلة تجمع جميع أنشطة الفيفا التي تدر دخلا (حقوق البث والرعاية وبيع التذاكر والترخيص وتنظيم الفعاليات) في شركة واحدة ذات توجه تجاري.

وقدّر الفيفا قيمة المشروع التجاري الجديد بنحو 20 مليار دولار، استنادا إلى تقديرات بنك جيه بي مورغان.

سيبيع الفيفا حصة أقلية (تصل إلى 20%) للمستثمرين مع الاحتفاظ بحصة الأغلبية. ويعمل الفيفا مع المصرفيين في جيه بي مورغان لجمع مليارات الدولارات من خلال جذب مستثمرين خارجيين.

ردود الفعل الغاضبة

بمجرد ظهور الخطة إلى العلن، تعرّض المشروع لانتقادات من الجهات الإدارية التي لم يشاورها الفيفا، ولم يطلعها على مقترح إنفانتينو.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) إن الاقتراح "يتجاوز خطا لا ينبغي أبدا للمؤسسات التي تدير كرة القدم عبوره"، وإن "روح كرة القدم وإدارتها ليستا أصولا للتداول، خاصة مع انعدام الشفافية التام بشأن من سيستفيد ماليا. لا أحد منا يملك كرة القدم، ولا يحق للفيفا بيعها".

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وبعد الاطلاع على رسالة إنفانتينو اليوم الأربعاء، أصدر اليويفا بيانا آخر، قال فيه "علمنا اليوم بالموعد النهائي الذي حدده الفيفا للاتحادات لدعم مقترحاته، وإلا سيسحب عرض الدفعة لمرة واحدة".

في حين قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) "نتشارك خيبة الأمل التي أعرب عنها كثيرون في منطقتنا وفي مجتمع كرة القدم العالمي، إزاء إعداد هذا المقترح بهذه الدرجة من التفصيل ونشره على الملأ قبل إجراء أي نقاش مع الهيئات الإدارية المعنية وأصحاب المصلحة".

وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة "لم نكن على علم بهذا المقترح على الإطلاق، ولا نملك أي تفاصيل جوهرية عنه، بما في ذلك طبيعته الفعلية أو الشروط المرتبطة به".

وقال سيب بلاتر -سلف إنفانتينو- لوكالة رويترز "كرة القدم لا تخص أي فرد ولا أي مؤسسة. إنها ملك للجماهير. إذا تحوّل الفيفا إلى هيكل مؤسسي يهدف إلى الربح، فسيفقد روحه"، مشيرا إلى أنه ما كان ليفكر في مثل هذه الخطوة أثناء توليه منصبه.