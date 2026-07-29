تسبب في كسر ساق منافسه.. أغرب عقوبة في تاريخ الدوري البرازيلي (فيديو)

عاقبت المحكمة الرياضية البرازيلية، الثلاثاء، المدافع البرازيلي فيكتور غابريال حتى تعافي اللاعب الذي تسبب في إصابته، وذلك بعد تدخله العنيف خلال إحدى مباريات الدوري المحلي لكرة القدم.

وطُرد غابريال، لاعب إنترناسيونال بورتو أليغري، الأربعاء الماضي، بعدما أصاب غابريال بيك خلال محاولة استخلاص الكرة.

ويعاني مهاجم كروزيرو من كسر في عظمة الساق اليسرى وتُقدر مدة غيابه بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وقضت المحكمة العليا الرياضية بإيقاف غابريال (22 عاما) ست مباريات كحد أدنى، مع "تمديد العقوبة حتى عودة بيك إلى التدريبات"، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 180 يوما، مع إمكانية استئناف هذا القرار.

ودافع فيكتور غابريال عن نفسه، مؤكدا أنه لم تكن لديه أي نية لإصابة منافسه، زاعما أن "أرضية الملعب كانت زلقة ومبتلة" ومنعته من السيطرة على حركته، ما تسبب في هذه الإصابة.

وأضاف "كانت حقا لقطة مؤسفة. اعتذرت له وقدمت له كل دعمي".

من جهتها، شددت جهة الادعاء على أن تدخل غابريال على بيك كان ينطوي على مخاطرة، رغم إقرارها بأنه "لم تكن هناك نية" لإلحاق الأذى بمنافسه.