الأوقاف المصرية تحقق مع إمام بالزي الأزهري بسبب النادي الأهلي

فتحت وزارة الأوقاف المصرية تحقيقا عاجلا مع أحد الأئمة، بعد ظهوره مرتديا الزي الأزهري أمام مقر نادي الزمالك، وهو يسخر من نادي كرة قدم شهير (يقصد الأهلي).

وأظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون ومنصات مصرية على نطاق واسع، الإمام وهو يتحدث من أمام مقر نادي الزمالك، ساخرا من مشاركة الأهلي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل بدلا من مشاركته المعتادة بدوري الأبطال.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان رسمي: "تابعت وزارة الأوقاف باهتمام ما تداوله بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي من مقطع مصور لإمام بالأوقاف يرتدي الزي الأزهري ويتحدث من أمام نادٍ رياضي شهير في شأن غير دعوي، وبأسلوب انطوى على سخرية من نادٍ رياضي آخر شهير".

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وأضافت: "وعلى ذلك، قررت الوزارة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، صونا للصورة العامة للوزارة، ولرسالة الإمام، ولوقار الزي الأزهري".