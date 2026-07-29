بين الأعلى أجرا عالميا.. التفاصيل المالية لعقد زيدان مع المنتخب الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، برئاسة فيليب ديالو، رسميا تعيين أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول.

يأتي تعيين زيدان المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا بعد خروج "الأزرق" بقيادة ديدييه ديشان من الدور نصف النهائي لكأس العالم الأخيرة أمام إسبانيا.

ويُعد بطل العالم في اللعب عام 1998، الفائز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا حين كان مدربا لريال مدريد، رمزا لكرة القدم في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة. ومع سيرة ذاتية ملفتة، يتولى زيدان، البالغ من العمر 54 عاما، مهمة إعادة بناء المنتخب الفرنسي المتعثر بحثًا عن هوية.

ويعود زيدان إلى وطنه بعد 30 عاما من اللعب في الخارج، وهو رمز لجيل "الأسود الأبيض المغاربي" لعام 1998، الذي أحدث ثورة ثقافية واجتماعية وسياسية في نهاية القرن الماضي. وكانت آخر مرة لعب فيها زيدان في فرنسا مع جيروندان بوردو (1992-1996)، ومنذ ذلك الحين اكتفى المشجعون الفرنسيون بمشاهدته خلال بعض المباريات مع المنتخب الوطني الذي مثّله في 108 مباريات.

تفاصيل التعاقد ومسيرة العودة

وبعد غيابه عن التدريب منذ رحيله عن فترته الثانية في ريال مدريد عام 2021، وقّع زيدان عقدا طويل الأمد يمتد حتى عام 2030. ويهدف الاتحاد الفرنسي من خلال هذا التعاقد إلى قيادة "البلوز" نحو محطتين رئيسيتين: بطولة أمم أوروبا (يورو 2028) وكأس العالم 2030، على أن يخوض مباراته الأولى خلال فترة التوقف الدولي القادمة بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2026.

وسيحصل زيدان على راتب سنوي أساسي يبلغ 3.6 ملايين يورو (نحو 3.9 ملايين دولار)، أي 300 ألف يورو (نحو 324 ألف دولار) شهريا، ترتفع قيمته مع احتساب المكافآت لتصل إلى 5.4 ملايين يورو (نحو 5.8 ملايين دولار) سنويا، أي ما يعادل 450 ألف يورو (نحو 486 ألف دولار) شهريا أو نحو 15 ألف يورو (نحو 16 ألف دولار) يوميا، ليكون بذلك أحد أعلى المدربين أجرا على مستوى المنتخبات الوطنية.

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وبهذا الأجر، يتجاوز راتب زيدان بنحو ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، وهو مليونَا يورو (نحو 2.1 مليون دولار) سنويا، بينما يقل بفارق طفيف عن راتب سلفه ديشان الذي كان يتقاضى 3.8 ملايين يورو (نحو 4.1 ملايين دولار) سنويا.

قائمة أعلى مدربي المنتخبات أجرا

يدخل زيدان بهذا العقد قائمة المدربين الأعلى أجرا في العالم على مستوى المنتخبات الوطنية، التي تتصدرها الأسماء التالية: