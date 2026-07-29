كرة القدم ليست للبيع.. بلاتر يشن هجوما حادا على إنفانتينو

هاجم جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.

وانتقد بلاتر الخطة التي كشفت عنها صحيفتا "تايمز" و"تلغراف" البريطانيتان، والتي تتضمن إنشاء شركة جديدة لإدارة الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم للرجال والسيدات، وكأس العالم للأندية، مع تخصيص نسبة تتراوح بين 20 و30% من رأسمالها للمستثمرين من القطاع الخاص.

جدل واسع

وأثارت هذه الخطة التي تُقدّر قيمتها بحوالي 17.3 مليار يورو جدلا واسعا في أوساط كرة القدم العالمية، ووصفها بلاتر بأنها تهديد صريح لجوهر اللعبة.

وقال بلاتر "العلاقة القوية بين رئيس فيفا والرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصلت إلى أبعاد تضر كرة القدم، هذه اللعبة ليست للبيع".

ويتزامن تصريح بلاتر مع اعتراض شديد لمشروع إنفانتينو الجديد؛ إذ شدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان على أن "روح وحوكمة كرة القدم ليست للبيع".

ويتخوف الكثيرون من تزايد الأفكار الاستثمارية وتوغل القطاع الخاص في كرة القدم من خلال زيادة عدد مرات إقامة بطولة كأس العالم أو زيادة عدد الفرق المشاركة فيها أو منح الاستضافة للدول وفقا لمعايير تجارية في المقام الأول.

وتتزايد أيضا اتهامات تضارب المصالح والضغوط على فيفا مع ترشيح إنفانتينو لرئاسة الهيكل الاستثماري المزعوم بعد انتهاء ولايته القادمة للفيفا في عام 2031.