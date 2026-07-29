بصفقة انتقال حر.. المدافع ستونز يحط الرحال في الدوري الإيطالي

يستعد المدافع الإنجليزي جون ستونز لإجراء الفحوص الطبية يوم الخميس أو الجمعة تمهيدا لانتقاله إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ووافق ستونز على توقيع عقد مدته موسمان مع النادي الإيطالي، وأصبح لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وتفاوض ستونز مع أندية أخرى مثل يوفنتوس الإيطالي وأرسنال وتشلسي الإنجليزيين، لكنه توصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان أوائل الأسبوع الجاري.

وسيحصل ستونز على راتب سنوي قيمته 4 ملايين يورو (نحو 4.32 ملايين دولار)، وسيمتد التعاقد حتى صيف عام 2028.

وكشفت شبكة سبورت ميدياست (Sport Mediaset) أن ستونز سيصل إيطاليا غدا الخميس لإجراء الفحوص الطبية قبل توقيع العقود مع النيراتزوري.

ويقضي ستونز (32 عاما) في الوقت الحالي إجازة بعد مشاركته في حصول منتخب إنجلترا على برونزية كأس العالم عام 2026.