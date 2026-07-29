نادٍ سعودي يسعى للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

دخلت إدارة نادي القادسية السعودي في مفاوضات للتعاقد مع الجزائري رياض محرز، وضمه إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، بعد رحيله أخيرا عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقل موقع "قناة الجزائر الدولية" أن إدارة القادسية استفسرت عن وضع محرز في سوق الانتقالات، عقب نهاية تجربته مع الأهلي السعودي، تمهيدا لبحث إمكان ضمه إلى صفوف الفريق إذا توفرت الظروف المناسبة لإتمام الصفقة.

وأضاف الموقع أن قائد المنتخب الجزائري السابق يُعد من بين الأسماء المطروحة لتدعيم مركز الجناح الأيمن، في خطوة قد تمنح الفريق إضافة هجومية بارزة بالنظر إلى خبرة اللاعب ومسيرته الحافلة في الملاعب الأوروبية والسعودية.

ولا يزال مستقبل محرز (35 عاما) غير محسوم حتى الآن، في انتظار تحديد وجهته المقبلة خلال الأيام القادمة، بعد نهاية مشواره مع الأهلي الذي قضى معه ثلاثة مواسم.