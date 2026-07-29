الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد يعود لرئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم

طوى الاتحاد القطري لكرة القدم صفحة التغيير في قيادته، بعدما اعتمد المكتب التنفيذي تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيسا للاتحاد، والشيخ تميم بن محمد آل ثاني نائبا للرئيس، لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة حتى عام 2027، على أن يُعرض القرار على الجمعية العمومية للمصادقة عليه خلال اجتماعها المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك في أعقاب استقالة الرئيس السابق جاسم بن راشد البوعينين ونائبه محمد بن خليفة السويدي.

يُذكر أن الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني هو وزير الشباب والرياضة في الحكومة القطرية حاليا، وكان قد شغل منصب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بين عامي 2005 و2023، كما أنه في الوقت الراهن عضو في لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للاتحادات الأعضاء وعضو في المجلس التنفيذي للفيفا.

وجاءت التعيينات خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الذي خُصص لبحث الإجراءات المرتبطة بالموسم الكروي المقبل، إلى جانب مناقشة آلية استكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة عقب الاستقالتين اللتين أحدثتا شغورا في منصبي الرئيس ونائب الرئيس.

كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات وأنشطة الاتحاد، وناقش تقريرا حول مشاركة المنتخب القطري في بطولة كأس العالم 2026، في إطار تقييم المرحلة الماضية والوقوف على أبرز مخرجاتها.

وفي سياق الاستعداد للموسم الجديد، اتخذ المكتب التنفيذي عددا من القرارات التنظيمية، أبرزها استحداث مسابقة دوري الدرجة الثالثة، لتضاف إلى دوري بنك الدوحة ودوري الدرجة الثانية، في خطوة تستهدف توسيع هرم المسابقات المحلية وتعزيز قاعدة المنافسة.

وأقر الاجتماع كذلك مشاركة نادي الرفاع في بطولات الفئات السنية اعتبارا من الموسم الحالي، ضمن حزمة القرارات الخاصة بتنظيم مسابقات الموسم الجديد.