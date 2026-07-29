"الأرجنتين ليست نموذجا".. فولر يحدد بوصلة منتخب ألمانيا

أكد المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم رودي فولر أن المنتخب الألماني يجب أن يستلهم طريقه من المنتخب الإسباني بطل العالم، رافضا في الوقت ذاته اعتبار المنتخب الأرجنتيني نموذجا يُحتذى به، وذلك في إطار مراجعة شاملة تشهدها الكرة الألمانية عقب الخروج المبكر من كأس العالم.

وجاءت تصريحات فولر خلال المؤتمر الدولي للمدربين الذي أقيم في مدينة ماينز، بعد أكثر من أسبوع على إسدال الستار على البطولة العالمية التي تُوِّجت فيها إسبانيا بلقبها الثاني، بينما ودع المنتخب الألماني المنافسات في وقت مبكر، الأمر الذي دفع الاتحاد الألماني إلى إجراء سلسلة من التغييرات، كان أبرزها تعيين يورغن كلوب مديرا فنيا للمنتخب.

انتقاد حاد للنموذج الأرجنتيني

وأبدى فولر رفضه للمقارنات التي تدعو ألمانيا إلى الاقتداء بالأرجنتين، مؤكدا أن أسلوب لعبها لا يمثل النموذج الذي يسعى إليه المنتخب الألماني خلال المرحلة المقبلة.

وقال فولر: "نحن بحاجة إلى تحسين منظومتنا الدفاعية، لكنني لا أرى أن الأرجنتين هي المثال المناسب، فجأة أصبح المنتخب الأرجنتيني المعيار بالنسبة للكثيرين، وهذا أمر لا أتفق معه، لا أريد فريقا يلعب مثل الأرجنتين، فهذا لا يمت لكرة القدم بصلة".

وأضاف أن تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم في النسخة السابقة ووصولها إلى المباراة النهائية في النسخة الأخيرة لا يبرران، من وجهة نظره، حجم الإشادة التي يحظى بها أسلوبها.

إسبانيا النموذج الأقرب لألمانيا

في المقابل، أشاد فولر بالمستوى الذي قدمه المنتخب الإسباني خلال البطولة، معتبرا أنه النموذج الذي ينبغي لألمانيا الاقتداء به في المستقبل.

وأوضح أن تميز إسبانيا لا يقتصر على الاستحواذ على الكرة والنهج الهجومي، بل يشمل أيضا الصلابة الدفاعية والانضباط الجماعي، وهو ما جعلها تستحق التتويج باللقب العالمي.

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كما أثنى المدير الرياضي للاتحاد الألماني على المنتخب الإنجليزي، مؤكدا إعجابه بما يقدمه من أداء، في إشارة إلى أن ألمانيا تبحث عن هوية كروية تجمع بين الجودة الهجومية والتنظيم الدفاعي، ضمن مشروع إعادة بناء يهدف إلى إعادة المنتخب للمنافسة على الألقاب الكبرى.