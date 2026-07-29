بالفيديو.. حارس الأرجنتين يكافئ منقذيه بعد 3 ساعات في "سجن الوحل"

عاش الحارس الأرجنتيني إيميليانو "ديبو" مارتينيز موقفا غير متوقع خلال عطلته في الأرجنتين، بعدما علقت شاحنته الرباعية الدفع في طريق ريفي بسبب الأمطار الغزيرة، قبل أن تتحول الأزمة وسط الوحل إلى قصة إنسانية لا تُنسى مع عائلة من مدينة مار ديل بلاتا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الواقعة حدثت في منطقة سييرا دي لوس بادريس، الواقعة على أطراف مدينة مار ديل بلاتا، مسقط رأس حارس منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا.

وكان مارتينيز يستغل فترة الراحة قبل العودة إلى التحضيرات للموسم الأوروبي الجديد، عندما قرر القيام بجولة في الطرق الريفية بالمنطقة.

وبدأت المشكلة بعدما علقت سيارة أحد أصدقاء اللاعب في حفرة عميقة مليئة بالوحل نتيجة الأمطار، وحاول مارتينيز مساعدته باستخدام شاحنته القوية، لكنها تعرضت للمصير ذاته، وأصبحت المركبتان عالقتين وغير قادرتين على التحرك.

ثلاث ساعات وسط الوحل

وبدا الموقف معقدا في منطقة بعيدة، قبل أن يظهر ليوناردو ألباراسين وابنه راميرو -وهما من سكان المنطقة- أثناء مرورهما على دراجة نارية.

وعندما اقتربا للمساعدة، كانت المفاجأة كبيرة بعدما اكتشفا أن الشخص العالق لم يكن سوى بطل العالم مع الأرجنتين في مونديال قطر عام 2022. وقال راميرو لوالده عند رؤية الحارس "إنه ديبو".

ولم يتعامل مارتينيز مع الموقف بوصفه نجما عالميا، بل رحّب بهما بتواضع، وشرح لهما صعوبة الوضع بعد فشل الحبال المستخدمة في محاولة سحب المركبتين من الوحل.

وكان تدخل ليوناردو حاسما، بعدما استخدم أداة متعددة الاستخدامات لقطع العقد المعقدة في الحبال، مما سمح بإعادة ترتيب عملية الإنقاذ.

وتعاون أفراد العائلة مع الحارس في جلب الأدوات اللازمة، في حين توجه مارتينيز بنفسه إلى منزل قريب بحثا عن جرار صغير يمكنه المساعدة في إخراج المركبتين.

واستمرت محاولات الدفع والسحب وإزالة الطين باستخدام المجارف أكثر من ثلاث ساعات وسط أجواء باردة وماطرة، وخلال تلك المدة أكد المشاركون أن الحارس حافظ على حديث ودي وبسيط، بعيدا عن الحديث عن إنجازاته الرياضية.

هدية بطل العالم

وبعد نجاح عملية الإنقاذ وخروج المركبتين إلى أرض صلبة، جاءت اللحظة الأكثر تأثيرا في القصة.

إعلان

كان ليوناردو يحمل معه قمصانا للمنتخب الأرجنتيني وملصقا يتضمن صورة تصدي مارتينيز الشهير أمام الفرنسي راندال كولو مواني في نهائي كأس العالم عام 2022، وطلب من الحارس توقيعها، وهو ما فعله مارتينيز بكل ترحاب.

لكن المفاجأة جاءت عند الوداع، عندما خلع الحارس معطف المنتخب الأرجنتيني الرسمي الذي كان يرتديه، وقدّمه إلى ليوناردو تقديرا لمساعدته طوال ساعات الإنقاذ.

وقال ليوناردو متأثرا "قال لنا إننا أنقذناه، وأعطانا معطفه، لم أستطع منع دموعي".

وانتشرت صور ومقاطع اللقاء سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة واسعة بتواضع مارتينيز، في قصة عكست ارتباط الحارس بجذوره وعلاقته القوية بجماهير بلاده.