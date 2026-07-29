سرعة فائقة وضغط عال.. برشلونة يتسلح بأسرع أجنحة أوروبا

يدخل نادي برشلونة الموسم الجديد بعد تدعيم خط هجومه بالثنائي أنتوني غوردون وكريم أديمي، لتلبية تطلعات المدرب هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو.

وتأتي هذه الخطوة لترميم مركز الجناحين وإضافة عنصر الاختراق والسرعة الفائقة التي افتقدها الفريق في الموسم الماضي.

استثمار ضخم في الجناح الأيسر

شكلت صفقة أنتوني غوردون الرهان الأكبر للإدارة هذا الصيف، بعد التوصل إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد بعقد يمتد 5 مواسم حتى عام 2031.

وبلغت قيمة الصفقة نحو 80 مليون يورو (نحو 86 مليون دولار) (70 مليونا رسوما ثابتة إضافة إلى 10 ملايين متغيرات)، ليكون غوردون (25 عاما) الاستثمار الأبرز للنادي في سوق الانتقالات الحالية.

صفقة استثنائية وبصمة ألمانية

في المقابل، استغل برشلونة وضع عقد كريم أديمي مع بروسيا دورتموند لحسم الصفقة بشروط مالية مفضلة.

ووقع أديمي (24 عاما) عقدا يمتد حتى يونيو/حزيران 2031 مقابل 22 مليون يورو (نحو 24 مليون دولار) رسوما ثابتة و7 ملايين إضافات.

وجاءت التوصية بالتعاقد بطلب مباشر من فليك، الذي سبق أن منح أديمي فرصة الظهور الأول مع المنتخب الألماني بعمر التاسعة عشرة.

أرقام قياسية في السرعة

يصل الثنائي الجديد بأرقام استثنائية على مستوى السرعة والتفوق البدني:

وفقا لتقرير مرصد كرة القدم الصادر في فبراير/شباط 2026، اعتلى غوردون صدارة أسرع لاعبي الأجنحة وخط الوسط في دوري أبطال أوروبا برقم قياسي بلغ 37.9 كم/ساعة، متفوقا بذلك على أشرف حكيمي بين أسرع الأظهرة (36.4 كم/ساعة) وكيليان مبابي بين أسرع المهاجمين (35.7 كم/ساعة)، ليكون أسرع لاعب مسجل في تلك النسخة من البطولة.

كريم أديمي: يمتلك أحد أسرع أرقام الركض في تاريخ الدوري الألماني بـ36.7 كم/ساعة، حيث يظل دائما ضمن قائمة أسرع 10 لاعبين تم تسجيلهم في البوندسليغا.

حلول تكتيكية وتنوع هجومي

يمنح هذا الثنائي خيارات تكتيكية متعددة لبرشلونة، حيث يمتاز أديمي بقدرته على اللعب في الجناح الأيمن والتوغل إلى العمق بديلا إستراتيجيا للامين جمال، إضافة إلى إمكانية توظيفه على الطرف الأيسر أو في مركز رأس الحربة.

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وفي الجناح الأيسر، يقدّم غوردون القوة البدنية والقدرة العالية على الضغط العكسي والعمل دون كرة، وهو ما يتوافق تماما مع أسلوب الضغط العالي والخط الدفاعي المتقدم الذي يعتمده فليك.

مع خط دفاعي متقدم كخط برشلونة، لا تُعد السرعة مجرد سلاح هجومي، بل هي ضمانة أساسية. وإذا ما وجد النادي أخيرا المهاجم رقم تسعة الذي يبحث عنه، فسيتحول هجوم فليك من الاعتماد على لاعبين اثنين فقط إلى القدرة على الهجوم من العمق، وعلى الأطراف، وخلف خط الدفاع. وهذه هي الصفقة الحقيقية، وليست السرعة.