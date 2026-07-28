14 نجما يبحثون عن محطات جديدة في الميركاتو

بينما تسلَط الأضواء على صفقات العيار الثقيل والأرقام الفلكية في سوق الانتقالات الصيفية عام 2026، يزخر الميركاتو بكتيبة لامعة من النجوم والأسماء المخضرمة التي أصبحت بلا عقود وجاهزة للانتقال مجانا.

وبعيدا عن النجوم الذين تصدروا الواجهة كمحمد صلاح، ودوسان فلاهوفيتش، وجون ستونز، تكشف القائمة عن 14 لاعبا مخضرما من ذوي المسيرات الحافلة، والذين لا يزالون يتطلعون لتقديم المزيد في ملاعب كرة القدم.

1- فابينيو (32 عاما)

انتهت رحلة لاعب الوسط البرازيلي ونجم ليفربول السابق مع نادي الاتحاد السعودي بعد قضائه 3 مواسم. ورغم تقلد فابينيو شارة القيادة في العميد، فإنه بات يدرس خياراته المقبلة، لافتا إلى أنه لم يحسم وجهته القادمة بعد، وسط شائعات عن اهتمام أولمبياكوس اليوناني بضمه.

2- ماورو إيكاردي (33 عاما)

بعد 4 مواسم ناجحة مع غلطة سراي التركي سجل خلالها 77 هدفا وحقق ألقابا محلية عديدة، أصبح المهاجم الأرجنتيني وهداف إنتر ميلان وباريس سان جيرمان السابق لاعبا حرا. وتتجه التكهنات نحو احتمال عودته إلى الدوري الإيطالي أو الانتقال إلى أندية أمريكا الجنوبية، مثل ريفر بليت الأرجنتيني.

3- نبيل فقير (33 عاما)

لاعب الوسط الهجومي الفرنسي المتوج بكأس العالم عام 2018 وبطل ريال بيتيس الأسبق، أصبح متاحا للتعاقد المجاني بعد موسمين قضاهما في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، ولا تزال وجهته القادمة محل دراسة.

4- ستيفان الشعراوي (33 عاما)

اختتم الإيطالي مسيرته مع نادي روما التي شهدت خوضه أكثر من 300 مباراة وتسجيل 60 هدفا. وفي حين تترقب بعض أندية "الكالتشيو" موقفه، تشير التقارير إلى ترجيح انتقاله لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

5- خاميس رودريغيز (35 عاما)

بعد محطته الأخيرة في الدوري الأمريكي مع نادي مينيسوتا يونايتد، يواصل النجم الكولومبي وهداف مونديال عام 2014 رحلته بين الدوريات، مكررا استبعاده خيار الاعتزال ومرحبا بفرص الانتقال بين المكسيك، والبرازيل، والدوري الإيطالي.

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6- فيليب كوتينيو (33 عاما)

النجم البرازيلي الساحر وسفير الانتقالات القياسية السابقة بين ليفربول وبرشلونة، أنهى عقده مع فاسكو دا غاما البرازيلي بناء على طلبه. وتتراوح خيارات كوتينيو بين خوض تجربة في الدوري الأمريكي أو اتخاذ قرار بإنهاء مسيرته الكروية.

7- أليكسيس سانشيز (37 عاما)

يبحث النجم التشيلي المخضرم عن ناد جديد بعد موسم واحد مع إشبيلية الإسباني وتجربة قصيرة سابقة مع أودينيزي. ويأمل لاعب أرسنال وبرشلونة السابق في مواصلة اللعب على أعلى مستوى لتأمين الاستمرار في الدوريات الأوروبية الكبرى.

8- جورجينيو فينالدوم (35 عاما)

على غرار زميله السابق فابينيو، أنهى لاعب الوسط الهولندي 3 أعوام مع الاتفاق السعودي دون تجديد العقد لارتفاع التكلفة المادية. وعلى الرغم من الشائعات حول عودته للبريميرليغ، فإن المؤشرات تتجه نحو وجهات أخرى محتملة.

9- سيرجي روبرتو (34 عاما)

القائد السابق لبرشلونة غادر صفوف نادي كومو الإيطالي بعد قضائه موسمين تحت قيادة المدرب سيسك فابريغاس. ورغم ارتباط اسم لاعب الوسط الإسباني بالدوري الأمريكي، فإن خطوته الرسمية لم تُحدد بعد.

10- بيدرو رودريغيز (38 عاما)

بعد 6 مواسم في العاصمة الإيطالية (موسم مع روما و5 مواسم مع لاتسيو) سجل خلالها 39 هدفا، يقترب النجم الإسباني المتوج بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة والمنتخب الإسباني من سن الأربعين، تاركا باب الاستمرار أو الاعتزال مفتوحا.

11- رياض محرز (35 عاما)

عقب إعلانه الاعتزال الدولي مع منتخب الجزائر إثر خروج "الخضر" من مونديال عام 2026، أنهى رياض محرز فترة 3 سنوات مع فريق الأهلي السعودي، ليبحث حاليا عن فرصة أوروبية أخيرة ضمن مشروع رياضي تنافسي.

12- ديلي آلي (30 عاما)

لا يزال الموهوب الإنجليزي متاحا كلاعب حر منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد تجربة غير موفقة خاض فيها مباراة واحدة فقط مع كومو الإيطالي. ورغم استخدامه لمرافق تدريب ناديه السابق توتنهام للحفاظ على لياقته، فإن مساعي العثور على فريق جديد ما زالت مستمرة.

13- أكسل فيتسل (37 عاما)

رغم هبوط ناديه غيرونا الإسباني نهاية الموسم، ومشاركته مع منتخب بلجيكا في كأس العالم، فإن لاعب الوسط المدافع يرفض خيار العودة إلى ناديه الأم ستاندرد لييج، متمسكا بخوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية أو الخارجية.

14- خوان كوادرادو (38 عاما)

شهدت مسيرة الجناح الكولومبي تنقلا مستمرا في الدوري الإيطالي خلال السنوات الأخيرة بين إنتر ميلان، أتالانتا، وبيزا. وعقب هبوط الأخير، يبحث كوادرادو عن محطة أخيرة تأخذ بالاعتبار تطلعاته الكروية المقبلة.