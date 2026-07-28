سرقوا ساعته الفاخرة.. ملثمون يهاجمون لاعبا في وضح النهار ببلجيكا (فيديو)

تعرّض مهاجم فريق يونيون سان جيلواز البلجيكي الغاني محمد فوسيني لعملية سطو مسلّح عنيفة في العاصمة بروكسل الأحد الماضي، بعدما أخرجه ثلاثة أشخاص ملثمين بالقوة من سيارته وسرقوا ساعته الفاخرة.

وتداولت وسائل إعلام بلجيكية مقطع فيديو يوثّق لحظة الاعتداء، حيث ظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وهو يتعرض للهجوم في وضح النهار، قبل أن يتمكّن المعتدون من انتزاع ساعة "رولكس" كان يرتديها، وتُقدّر قيمتها بين 8 آلاف و14 ألف يورو (نحو 8600 إلى 15000 دولار).

كما أظهرت المشاهد قيام شخصين آخرين بتفتيش سيارة اللاعب بحثا عن أغراض ثمينة، قبل أن يلوذ المعتدون بالفرار.

وقال نادي يونيون سان جيلواز في بيان: "الصور التي تعود إلى يوم الأحد الماضي صادمة للغاية"، موضحا أن اللاعب خضع لفحوصات في المستشفى، لكنه تمكّن من العودة إلى التدريبات بعد ذلك.

توقيف أحد المشتبه بهم

ولم يكن فوسيني الضحية الوحيدة في ذلك اليوم، إذ أوضح مكتب المدعي العام في بروكسل أن "ثلاثة أشخاص تعرضوا لعملية سرقة بالعنف أثناء توجههم إلى سياراتهم في العاصمة".

وأضاف البيان: "وفقا للعناصر الأولية للتحقيق، هاجم عدد من الأشخاص الضحايا وسرقوا منهم أغراضا ثمينة، من بينها ساعات وهواتف وأغراض شخصية".

وتمكّنت السلطات من تحديد هوية أحد المشتبه بهم وإلقاء القبض عليه، كما عثرت خلال تفتيش منزله على بعض المسروقات.

وطلب المدعي العام إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ووضع المشتبه به رهن الاحتجاز، قبل توجيه تهمة السرقة بالعنف ضمن عصابة منظمة إليه وإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وانضم محمد فوسيني إلى صفوف يونيون سان جيلواز صيف عام 2024، وأصبح أحد اللاعبين المحبوبين لدى جماهير النادي.

وخاض المهاجم الغاني 71 مباراة مع الفريق البلجيكي سجل خلالها 14 هدفا، وكان قد ساهم في تتويج فريقه بكأس بلجيكا عندما سجل هدفا في المباراة النهائية أمام أندرلخت يوم 14 مايو/أيار الماضي.