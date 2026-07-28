كيف يحقق فينيسيوس أرباحا لريال مدريد تتجاوز قيمة راتبه؟

يسعى نادي أرسنال بطل الدوري الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور -نجم ريال مدريد- في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة ضخمة سواء من حيث قيمة الانتقال أو الراتب الشخصي الذي سيحصل عليه اللاعب.

لكنّ إدارة "الغانرز" قد تجد نفسها أمام صفقة مختلفة، إذ إن النجم البرازيلي قادر عمليا على تغطية قيمة راتبه من خلال عائداته التجارية، إذا تمكّنت من التفاوض على شروط مشابهة لعقده الحالي مع ريال مدريد.

وبات فينيسيوس جونيور أحد أكثر لاعبي كرة القدم قابلية للتسويق في العالم خلال السنوات الأخيرة، بعدما بنى إمبراطورية تجارية ضخمة إلى جانب راتبه مع النادي الملكي.

ويمتلك جناح ريال مدريد حاليا قائمة تضم 16 راعيا مختلفا تدر عليه مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى راتبه في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتشمل قائمة شركائه التجاريين علامات عالمية مثل ليغو وفورتنايت وبيبسي وبرادا ونايكي وغاتوريد.

نصف حقوق الصورة

وبحسب صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، ينص عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد على حصول النادي على 50% من حقوق صورته، مما يعني أن الفريق الملكي يحصل على نصف العائدات التي يحققها اللاعب من عقود الرعاية والإعلانات خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية.

وهذا الأمر دفع بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلى القول مازحة إن فينيسيوس "يدفع راتبه بنفسه"، بالنظر إلى الأرباح التجارية التي يحققها للنادي.

ويحصل اللاعب البرازيلي على راتب يُقدّر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 512 ألف دولار) أسبوعيا، لكن قيمته التسويقية الكبيرة تجعل ريال مدريد يستفيد ماليا بشكل كبير من استمراره.

حسم مستقبل فينيسيوس قريبا

ولا يتبقى في عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد سوى عام واحد، وقد أعاد الطرفان فتح مفاوضات تجديد العقد هذا الأسبوع.

ويتمسك النادي الإسباني بنجمه الأول، لكنه يسعى إلى تجنب خسارته مجانا الصيف المقبل في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق جديد.

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ويأتي اهتمام أرسنال باللاعب في وقت يواصل فيه فينيسيوس تعزيز مكانته كواحد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، سواء داخل الملعب أو خارجه.