بطريقة غريبة.. كوكوريلا يفي بوعده لمدرب إسبانيا بعد التتويج بالمونديال

أوفى ظهير منتخب إسبانيا المنتقل حديثا إلى ريال مدريد، مارك كوكوريلا بوعده بعد تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، إذ كشف عن خضوعه لوشم جديد يحمل صورة مدرب "لا روخا" لويس دي لا فوينتي، احتفالا بالإنجاز التاريخي بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية.

ونشر الظهير الإسباني صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها برفقة خبير الوشوم الشهير غانغا، الذي نفّذ التصميم، ويُعد من أبرز الأسماء في هذا المجال، بعدما عمل سابقا مع شخصيات رياضية وفنية بارزة مثل ليبرون جيمس وكارلوس ألكاراز وجورجينا رودريغيز.

وسبق للاعب أن أوضح أن الوشم سيكون صغيرا، لكنه سيكون واضحا بما يكفي ليراه الجميع، ليخلّد به ذكرى فوز إسبانيا بنجمتها العالمية الثانية.

وأتت هذه البادرة بعد بطولة استثنائية قدّم خلالها كوكوريلا مستويات لافتة، قبل أن يقضي إجازته الصيفية استعدادا للانضمام إلى ريال مدريد وخوض فترة الإعداد للموسم الجديد، عقب انتقاله إلى النادي الملكي بقيادة المدرب جوزيه مورينيو.

كما أنهى المدافع الإسباني موسما مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تألق دفاعيا مع تشيلسي، وأسهم هجوميا بصناعة 5 أهداف، قبل أن يعزز تألقه بأداء بارز في كأس العالم، وهو ما عجّل بإتمام انتقاله إلى ريال مدريد.

وعد مونديالي

يذكر أن كوكوريلا قد قطع ذلك الوعد قبل مباراة الأرجنتين في النهائي، لتنجح إسبانيا في الفوز باللقاء بهدف دون رد بعد اللجوء للأوقات الإضافية، بفضل الهدف الذي سجله فيران توريس.

وكان كوكوريلا قد تعهّد قبل البطولة بتنفيذ لفتة خاصة إذا توّجت إسبانيا باللقب، ورغم أن فيران توريس وبيدري وغافي ولامين جمال أطلقوا وعودا مشابهة، فإنه أصبح أول من يفي بوعده.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة النهائية، سُئل دي لا فوينتي عما إذا كان هو نفسه سيقوم برسم وشم، وما إذا كانت لديه أي توصيات بشأن المكان الذي يتوجب على كوكوريلا وزملائه اختياره لوضع وشومهم، وقال مازحا وهو يضحك: "لستُ في سن تسمح لي برسم الوشوم.. لا، ليس بعد الآن".

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وأضاف: "لكنهم ارتكبوا خطأ، وبما أنهم أشخاص جادون فسوف يوفون بوعودهم. لقد قلت لهم بالفعل: "هل ارتكبتم خطأ؟’، نعم لقد فعلوا، لكنهم سيمرحون بالأمر".

وتابع قائلا: "لست قبيحا إلى هذا الحد المرعب الذي يدفعهم لوضعه في مكان لا يمكن لأحد رؤيته".

واختتم حديثه بالقول: "لكن الأمر يضحكني ويجعلني فخورا بوفائهم بوعودهم. وقبل كل شيء، إذا قلت شيئا فعليك الالتزام به، لذا أنا سعيد بذلك أيضا".