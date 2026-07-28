كريستيانو رونالدو يخوض تجربة التمثيل ويكشف أسرار "الميركاتو" في مسلسل درامي

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض تجربة التمثيل لأول مرة في مسلسل درامي جديد عن كرة القدم، ليضيف بذلك إنجازا جديدا إلى مسيرته التي تجاوزت حدود الرياضة. ولن يقتصر دور مهاجم النصر السعودي على التمثيل فقط، بل سيشارك أيضا كمنتج تنفيذي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" (The Sun)، يعمل "الدون" مع ماثيو فون على مسلسل يتناول قصة وكيل أعمال كرة قدم من المملكة المتحدة.

ومن خلال العمل الدرامي الجديد "Day 1s"، وهو مسلسل تلفزيوني يستكشف الكواليس المظلمة والمثيرة لعالم وكلاء اللاعبين وصفقات كرة القدم الحديثة، يسجل رونالدو ظهوره الأول كممثل ومنتج تنفيذي.

ويلتقي في هذا المشروع مع نجم أرسنال السابق تيري هنري، ليجتمع الأسطورتان مجددا بعد سنوات طويلة من الصراع والتنافس الكروي على أعلى المستويات الأوروبية.

شراكة سينمائية وأستوديوهات حديثة

يمثل المسلسل أول مشروع تلفزيوني ضخم تنتجه شركة UR•Marv Studios، التي أسسها رونالدو بالشراكة مع المخرج والمنتج البريطاني الشهير ماثيو فون.

انطلقت عمليات التصوير بالفعل في العاصمة البريطانية لندن، مع التقاط العديد من المشاهد الرياضية والتكتيكية في ملعب نادي بارنت شمال غرب المدينة.

صراعات وكلاء الأعمال

على عكس الدراما الرياضية التقليدية التي تركز على المباريات داخل الملعب، يغوص مسلسل "Day 1s" في العالم الخفي للمفاوضات، وإدارة عقود الملايين، والضغوط السياسية والتجارية التي تحيط بنخبة الرياضيين.

يقود العمل الممثل البريطاني الحائز للجوائز داميان لويس (Damian Lewis)، والذي يقدم شخصية "ستانلي دالتون" وكيل اللاعبين الذي تدور حوله معظم التعقيدات والأحداث.

يشارك في العمل أيضا مغني الراب البريطاني ديف (Dave) إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما.

ويعود أصل الفكرة إلى وكيل اللاعبين الشهير دارين دين، مما يمنح الحبكة الدرامية واقعية ومصداقية استثنائية.

رؤية استثمارية لما بعد الاعتزال

تأتي هذه الخطوة لتؤكد النهج الاستثماري الشامل الذي يتبعه صاحب الكرات الذهبية الخمس؛ فإلى جانب استمراره في العطاء الكروي وتألقه مع نادي النصر السعودي، واصل رونالدو تعزيز استثماراته في قطاعات الضيافة، واللياقة البدنية، والإعلام الرقمي.

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ويعكس دخوله مجال الإنتاج التلفزيوني والتمثيل تمهيدا مدروسا لمرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية والشخصية، وهو ما يضمن بقاء اسمه علامة فارقة في المشهد الثقافي والترفيهي العالمي.