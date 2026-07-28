قبل وداع برشلونة.. ليفاندوفسكي رفض عرضا بقيمة 200 مليون يورو

كشف بيني زهافي، وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تفاصيل المرحلة الأخيرة من مسيرة اللاعب مع برشلونة، مؤكدا أن الأخير كان يرغب في الاستمرار داخل صفوف النادي الكتالوني لموسم إضافي، وهو ما كان يحظى أيضًا بدعم رئيس النادي خوان لابورتا، قبل أن تتغير المعطيات الفنية التي قادت إلى رحيله.

وأوضح زهافي، في تصريحات نقلها موقع "سبورتوفي فاكتي" (SportoweFakty) البولندي، أن لابورتا أبلغه في ديسمبر/كانون الأول الماضي برغبته في الإبقاء على ليفاندوفسكي، لكنه فضل عدم التدخل في قرارات المدير الرياضي ديكو والمدير الفني هانزي فليك، اللذين حددا ملامح المشروع الرياضي الجديد للفريق.

وأضاف أن الجهاز الفني لم يتمكن من منح اللاعب ضمانات بشأن استمراره لاعبا أساسيا، وهو ما اعتبره ليفاندوفسكي أولوية تفوق الجوانب المالية، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن وجهة جديدة.

رفض عرضا ضخما من أجل برشلونة

وأشار زهافي إلى أن ليفاندوفسكي تلقى في يناير/كانون الثاني 2026 عرضا من أحد الأندية السعودية يمتد لموسمين مقابل 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار) في الموسم الواحد، بإجمالي 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، لكنه رفض العرض بشكل قاطع، لأن رغبته الأولى كانت مواصلة مشواره مع برشلونة.

وأكد وكيل أعماله أن اللاعب لم يكن يفكر في الرحيل آنذاك، بل كان يسعى إلى الاستمرار داخل النادي الذي ارتبط به بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وأوضح زهافي أن ليفاندوفسكي لم يُبد اهتمامًا بالانتقال إلى أندية في إنجلترا أو ألمانيا أو فرنسا، كما لم يفكر داخل إسبانيا سوى في البقاء مع برشلونة.

وأضاف أن أندية من البرتغال وإيطاليا دخلت على خط المفاوضات، حيث حاول رئيس "بورتو" أندريه فيلاس بواس إقناع اللاعب بالمشروع الرياضي للنادي، كما جرت محادثات مع مسؤولين في ميلان ويوفنتوس، إلا أن القيود المالية حالت دون إتمام أي اتفاق.

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وأشار أيضًا إلى أن فرص الانتقال إلى منطقة الخليج العربي تراجعت لاحقًا بعد تغير سياسات الإنفاق لدى الأندية، مما جعل الخيارات المتاحة أمام اللاعب تنحصر في الولايات المتحدة الأمريكية.

إصرار شيكاغو حسم الصفقة

وأكد زهافي أن نادي شيكاغو فاير كان الأكثر جدية وإصرارًا على التعاقد مع ليفاندوفسكي، بعدما استمرت محاولاته لأكثر من عام، وشملت لقاءات مباشرة مع وكيل اللاعب وزيارات إلى إسبانيا لشرح المشروع الرياضي.

وأوضح أن إدارة النادي الأمريكي أظهرت رغبة استثنائية في ضم المهاجم البولندي، وهو ما ترك أثرا كبيرا لدى اللاعب، إلى جانب المشروع الذي يمنحه دورا قياديا داخل الفريق.

وأضاف أن ليفاندوفسكي وقّع عقدا لمدة موسمين، سيحصل بموجبه على نحو 40 مليون دولار إجمالا، ليصبح صاحب ثاني أعلى عقد في الدوري الأمريكي، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واختتم زهافي حديثه بالتأكيد على أن علاقة ليفاندوفسكي ببرشلونة لا تزال قوية، كاشفا أن لابورتا وصف المهاجم البولندي بأنه "جزء من تاريخ النادي" و"الرجل الذي أنقذ برشلونة" في فترة عصيبة، معتبرا أن هذه الكلمات تعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب، وأن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمامه مستقبلا إذا رغب في العودة بأي دور داخل المؤسسة الكتالونية.