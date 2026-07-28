فينيسيوس يعزز الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد بقرار مفاجئ

عزز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد، بعدما قرر عدم العودة إلى تدريبات الفريق هذا الأسبوع، مع استمرار ارتباط اسمه بالانتقال إلى أرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) الإخبارية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، مساء أمس الاثنين، بأن ريال مدريد سيجري مزيدا من المحادثات مع وكلاء فينيسيوس جونيور هذا الأسبوع بشأن مستقبله.

وأشارت سكاي سبورتس في تقريرها إلى أن هذه المحادثات ستتركز على التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد طويل الأمد مع نجم منتخب "راقصي السامبا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال لتعزيز خياراته في مركز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أبدى اهتماما كبيرا بفينيسيوس ويتابع الوضع عن كثب.

من جانبه، يرغب المدير الفني لريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو في الإبقاء على اللاعب البرازيلي الدولي، فيما يتطلع النادي الإسباني لتجديد التعاقد معه.

ومع ذلك، دخل فينيسيوس عامه الأخير في عقده مع ريال مدريد، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد، فقد يكون ناديه منفتحا على بيعه بدلا من خسارته مجانا الصيف المقبل.