لمساعدة طلاب غزة.. أسطورة إنجلترا يعرض مقتنياته الشخصية للبيع

يقود نجم كرة القدم الإنجليزي غاري لينيكر وعدد من المشاهير حملة لجمع التبرعات لمساعدة الطلاب الفلسطينيين على الدراسة في الجامعات البريطانية.

وأكدت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن لينيكر عرض بعضا من مقتنياته الشخصية للبيع في مزاد علني، من أجل التبرع بعائداتها لتمكين الطلاب الفلسطينيين من الدراسة في بريطانيا.

لينيكر يقود حملة لدعم طلاب غزة

وقدّم لينيكر قميصه مع نادي ناغويا غرامبوس الياباني الذي أمضى في صفوفه العامين الأخيرين من مسيرته الكروية، وقد بدأ المزاد بسعر 65 جنيها إسترلينيا (نحو 83 دولارا).

وانضم إلى لينيكر في هذه الحملة أكثر من 20 شخصية مشهورة أبرزهم الممثلة الأيرلندية نيكولا كوجلان، وأيقونتا الموسيقى البريطانية بالوما فيث وشارلوت تشيرش.

وبدأت الحملة التي أطلقتها جمعية "فينيكس سبيس" (Phoenix Space) الخيرية تحت اسم "مِنح دراسية لغزة" (Scholarships for Gaza)، يوم الاثنين 27 يوليو/تموز الجاري، وتستمر لمدة 10 أيام.

وكانت الحكومة البريطانية قد أبدت استعدادها الشهر الماضي، لمواصلة العمل على مساعدة الطلاب الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة إذا حصلوا على مقعد دراسي في جامعة بريطانية مرموقة وفق ما ذكرت الصحيفة.

ومن أجل ذلك اشترطت حصول طلاب غزة إما على مِنح دراسية كاملة أو القدرة على تمويل الرسوم الدراسية بأنفسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 100 طالب من غزة للدراسة في المملكة المتحدة خلال العام الدراسي الماضي.

عروض للدراسة

وتلقى مئات الطلاب الفلسطينيين "المتفوقين" عروضا للدراسة في جامعات بريطانية لكنهم يعجزون في الواقع عن تمويل دراستهم، ونتيجة لذلك وافق 23 مشهورا في مجالات الرياضة والموسيقى والسينما على الانضمام إلى المزاد الإلكتروني لدعمهم.

وتعرّضت البنية التحتية في قطاع غزة لدمار واسع بسبب حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما زالت تداعياتها مستمرة على الفلسطينيين.

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وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في تقرير صدر عنها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن 95% من الجامعات الفلسطينية في غزة إما دُمرت بالكامل أو تعرضت لأضرار بليغة أو جزئية.

كما استُشهد وأُصيب واعتُقل حوالي 22% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم العالي، وفق الأرقام الصادرة في التقرير ذاته وأبرزتها صحيفة "ميرور".