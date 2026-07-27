على خطى الكبار.. هل يواصل أديمي نجاحات نجوم دورتموند في برشلونة؟

يدخل المهاجم الألماني كريم أديمي تجربته الجديدة مع برشلونة محاطًا بتفاؤل كبير، بعدما سبقه عدد من اللاعبين الذين انتقلوا من بوروسيا دورتموند إلى النادي الكتالوني وتركوا بصمات بارزة بقميص الفريق.

ويأمل برشلونة أن يواصل أديمي هذا المسار الناجح، بعدما أثبتت تجارب عدد من النجوم أن الانتقال من النادي الألماني إلى ملعب "كامب نو" كان بداية لقصص نجاح لافتة، يتقدمهم روبرت ليفاندوفسكي، وإلكاي غوندوغان، وبيير إيميريك أوباميانغ، وعثمان ديمبيلي.

ليفاندوفسكي.. مهاجم المرحلة الصعبة

ويعد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أحدث اللاعبين الذين أنهوا مشوارهم مع برشلونة بعد المرور بمحطة بوروسيا دورتموند، إذ غادر النادي الكتالوني في مايو/أيار الماضي بعد قراره عدم تجديد عقده.

وكان ليفاندوفسكي قد أمضى 4 مواسم مع دورتموند، تألق خلالها كأحد أبرز هدافي الفريق، قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ، حيث رسّخ مكانته بين أبرز المهاجمين في تاريخ اللعبة.

وانضم إلى برشلونة في صيف 2022، في فترة كانت تمر فيها إدارة النادي بأزمة مالية، لكنه نجح في التأقلم سريعًا، وتولى قيادة الخط الأمامي منذ أيامه الأولى، مقدمًا مستويات مميزة جعلته أحد أهم عناصر الفريق طوال فترة وجوده.

غوندوغان.. بصمة في موسم

كما نجح إلكاي غوندوغان في ترك بصمة واضحة رغم قصر مشواره مع برشلونة، ولعب متوسط الميدان الألماني 5 مواسم مع بوروسيا دورتموند، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث قضى 7 مواسم حصد خلالها مختلف الألقاب تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

وانضم غوندوغان إلى برشلونة في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، وأصبح سريعًا من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز، وخاض 51 مباراة خلال موسمه الوحيد مع الفريق، وكان من أكثر اللاعبين مشاركة، إلا أن الأزمة المالية التي عاشها النادي أدت إلى رحيله رغم امتلاكه عقدًا يمتد عامين ومستواه الفني المميز.

أوباميانغ.. ستة أشهر لا تُنسى

ورغم أن فترة بيير إيميريك أوباميانغ مع برشلونة لم تتجاوز 6 أشهر، فإنها بقيت حاضرة في ذاكرة الجماهير، ووصل المهاجم الغابوني إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2022 قادمًا من أرسنال، بعدما أمضى 4.5 مواسم مع بوروسيا دورتموند، حقق خلالها أرقامًا تهديفية مميزة، أبرزها تسجيله 38 هدفًا في موسم 2016-2017.

وسرعان ما فرض أوباميانغ نفسه داخل برشلونة، بعدما سجل أهدافًا حاسمة، من بينها ثلاثية في شباك فالنسيا، وثنائية في الفوز على ريال مدريد، قبل أن يغادر الفريق في صيف العام نفسه.

ديمبيلي.. موهبة أعاقتها الإصابات

أما الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يلعب حاليًا في باريس سان جيرمان، فقد انضم إلى برشلونة عام 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند، وخاض تجربة امتدت 6 مواسم.

ورغم ما امتلكه من موهبة استثنائية، فإن الإصابات المتكررة وبعض التصرفات خارج الملعب حالا دون تقديم أفضل مستوياته بصورة مستمرة، وشهد موسم 2018-2019 أحد أفضل مواسمه، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا، كما تألق في موسم 2020-2021 بخوضه 44 مباراة وتسجيله 11 هدفًا.

أديمي أمام تحدٍّ جديد

ويصل كريم أديمي إلى برشلونة وهو يحمل آمال الجماهير في أن يكون الاسم الجديد الذي يواصل نجاح اللاعبين القادمين من بوروسيا دورتموند.

وسيدخل المهاجم الألماني تحديًّا جديدًا يتمثل في كتابة قصته الخاصة بقميص النادي الكتالوني، مستفيدًا من الإرث الذي تركه من سبقوه، في محاولة لإضافة فصل جديد إلى سلسلة النجاحات التي جمعت بين دورتموند وبرشلونة.