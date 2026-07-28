سبب غريب يمنع فوزينيا من وضع اسمه على القميص في الدوري التشيلي

في مفاجأة غير متوقعة عقب انضمامه رسميا إلى نادي كولو كولو التشيلي، سيُمنع حارس مرمى منتخب كاب فيردي، جوسيمار دياس الشهير بـ"فوزينيا"، من وضع لقبه الرياضي المعتاد على قميصه الرسمي، وذلك بسبب لوائح صارمة يفرضها اتحاد الكرة المحلي.

وكان رئيس النادي، أنيبال موسا، قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس البالغ من العمر (40 عاما)، والذي خطف الأنظار وتألق بشكل لافت في مونديال 2026 ليحظى بمكان في التشكيلة المثالية للبطولة بتصويت الجماهير.

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لكن الاحتفال بالصفقة اصطدم فورا بنصوص قانونية صارمة تخص تنظيم البطولة في تشيلي، والتي تفرض بدقة شكل الهوية الرياضية على القمصان.

وتنص اللائحة الرسمية على الآتي: "للهوية الشخصية للاعبين، يجب ختم اسم العائلة من جهة الأب و/أو الأم على الجزء العلوي من ظهر القميص، بحيث يمكن إضافة حرف الاسم الأول. لن يُسمح باستخدام الألقاب أو الأسماء المستعارة".

ولا تقتصر عقوبة مخالفة هذا البند على إنذار اللاعب ببطاقة صفراء إدارية فحسب، بل تمتد لتفرض غرامة مالية على النادي تصل إلى نحو 740 يورو (نحو 803 دولارات) بقرار من المحكمة التأديبية المستقلة.

وفي محاولة لتدارك الموقف وحل هذه المعضلة التسويقية والجماهيرية، تعمل إدارة كولو كولو حاليا على استخراج تصريح استثنائي وخاص من لجنة التنظيم للسماح للحارس المخضرم بارتداء اسم "فوزينيا" الذي تحوّل إلى علامة تجارية عالمية.

وإذا رُفض الطلب، فسيضطر النجم الأفريقي مجبرا إلى خوض مبارياته بالاسم الحقيقي المدون في وثائق رسمية على قميصه: جوسيمار دياس.

وخلال مونديال 2026، أصبح فوزينيا واحدا من أكثر اللاعبين شهرة بسلسلة من التصديات الرائعة ضد فرق كبرى مثل إسبانيا البطلة والأرجنتين حاملة اللقب في نسخة عام 2022.

كما أصبح الحارس المخضرم أيضا نجما على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ارتفع عدد متابعي الحارس على إنستغرام من 50 ألفا إلى أكثر من 30 مليونا.