دعم رجال الإطفاء والمزارعين.. أول رسالة من زيدان بعد توليه تدريب فرنسا

وجّه المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان رسالة دعم لكل المساهمين في جهود إخماد الحرائق في إقليم جيروند جنوب غربي البلاد.

وكانت كلمات زيدان الأولى على رأس منتخب الديوك الفرنسية موجّهة لرجال الإطفاء الموجودين وسط النيران قائلا: "ما أردت أن أبدأ به، ليست مجرد رسالة، بل هي رسالة دعم موجّهة لجميع الأشخاص، لكل رجال الإطفاء وكل العاملين في القطاع الزراعي الذين يعتنون بكل هؤلاء الأشخاص الذين يواجهون ظروفا صعبة اليوم، لذا، هي رسالة دعم".

وأضاف: "أفكر فيهم كثيرا، وأعتقد أنه وقت عصيب بالنسبة للعديد من العائلات التي تعيش لحظات معقّدة وصعبة".

وتشير التقديرات إلى إجلاء نحو 300 ألف شخص جراء الحرائق المستعرة في الغابات بجنوب غرب فرنسا، وتحديدا في مقاطعتي جيروند ولاند وبالقرب من مدينة بوردو، والتي وُصفت بأنها "غير مسبوقة".

ونقلت وسائل إعلام عن فرق الإطفاء في جيروند القول إن الحريق استعاد ضراوته مُشكِّلا ظاهرة "السحب النارية"، وهي حالة "يولّد فيها الحريق رياحه الخاصة مصحوبة بدوامات هوائية، فيصبح عشوائيا ويستحيل التحكّم فيه".

"لا قطيعة مع الماضي"

وفي سياق آخر، أوضح زيدان أن منهجيته لن تشهد أي قطيعة مع الماضي، حيث يطمح للحفاظ على الاستمرارية لضمان تواصل الانتصارات.

وأكد في الوقت ذاته سعيه لإحداث تغييرات تعكس شخصيته التدريبية، مشددا على أن لكل مدرب بصمته الخاصة، فكما كان لديدييه ديشان ولوران بلان أسلوبهما، فإن لزيدان طريقته وفلسفته التي سيحاول تطبيقها بأفضل شكل ممكن.

ويصل "زيزو" بعمر 54 عاما إلى المنصب الذي حلم به لسنوات طويلة، مُتَوّجا بأمجاده كلاعب (بطل العالم عام 1998 وبطل أوروبا عام 2000) وكمدرب لريال مدريد الإسباني، لا سيّما بقيادته الفريق إلى ثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا (2016 و2017 و2018).

ومنذ فترته الثانية مع ريال مدريد (2019-2021)، لم يتولَّ ابن مدينة مرسيليا أي منصب تدريبي، وهو يخلف بذلك اثنين من زملائه في منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 1998، هما لوران بلان (2010-2012) وديدييه ديشان (2012-2026).