"مثيرة للشفقة".. تيباس يرد على رسالة إنفانتينو بشأن كأس العالم

شن رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، هجوما لاذعا على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ردا على الرسالة التي نشرها الأخير للدفاع عن تنظيم كأس العالم، واعتبر فيها أن منتقدي البطولة "استهلكهم الحقد والانتقاد".

وقال إنفانتينو في رسالته: "أشعر بالأسف، لأنكم فاتكم الاستمتاع بالمونديال لانشغالكم بالحقد والانتقاد".

لكن تيباس لم يتأخر في الرد، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم نشر جياني إنفانتينو رسالة مثيرة للشفقة على حسابه في إنستغرام وعلى حسابات فيفا".

وأكد رئيس رابطة الليغا أن المطالبة بالشفافية داخل مؤسسة بحجم الاتحاد الدولي لا علاقة لها بالكراهية أو العداء، مضيفا: "لا أحد يجادل في أن كرة القدم تجمع الناس وتثير المشاعر، لكن الشفافية، والحوكمة الرشيدة، والمساءلة ليست كراهية، بل هي واجب. المؤسسات القوية لا تهاجم من يطرح الأسئلة، بل تجيب عنها".

ولم يكتفِ تيباس بذلك، بل وجه تساؤلات مباشرة إلى إنفانتينو، مشيرا إلى أن لهجته الدفاعية تثير علامات استفهام، إذ قال: "عندما يخصص مسؤول رسالة كاملة لمهاجمة من يمارسون رقابة مشروعة، فمن الطبيعي أن نتساءل: لماذا الآن تحديدا؟ هل هناك ما يفسر هذه النبرة الدفاعية؟ وهل يحدث شيء لا نعرفه؟".

وتأتي تصريحات تيباس في إطار استمرار الجدل بينه وبين إنفانتينو بشأن إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها رئيس الليغا الفترة الماضية إلى تنظيم كأس العالم وتوسع بطولات فيفا، معتبرا أن ذلك يزيد الضغط على اللاعبين ويؤثر في روزنامة المسابقات المحلية.