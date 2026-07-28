بـ4 كلمات فقط.. مبابي يوجه رسالة خاصة للمدرب زيدان بعد تعيينه مدربا لفرنسا

وجّه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسالة ترحيب إلى زين الدين زيدان بعد تعيينه رسميا مديرا فنيا لـ"الديوك"، خلفا لديدييه ديشان الذي أنهى مشواره مع المنتخب عقب 14 عاما في المنصب.

ويستعد زيدان -المدرب السابق لريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات- لخوض ثاني أكبر تحدٍّ في مسيرته التدريبية، على أن يبدأ مهمته رسميا في 25 سبتمبر/أيلول المقبل بمواجهة تركيا في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

"مرحبا بك في بيتك"

وأكد زيدان في أول قراراته استمرار مبابي قائدا للمنتخب الفرنسي، ليرد نجم ريال مدريد برسالة مقتضبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها "مرحبا بك في بيتك"، في إشارة إلى ترحيبه بعودة أسطورة الكرة الفرنسية لقيادة المنتخب الوطني.

كان الاتحاد الفرنسي قد أكد سابقا تعيين مبابي قائدا رسميا للمنتخب الوطني، في خطوة تهدف إلى بناء مشروع جديد يعتمد على الجيل الشاب من النجوم الفرنسيين، بقيادة زيدان الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط الكروية الفرنسية والعالمية.

زيدان مدربا لمنتخب فرنسا

واليوم الثلاثاء، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي لمدة 4 أعوام مقبلة خلفا لديدييه ديشان.

وقال زيدان (54 عاما) من مقر الاتحاد عقب الإعلان الرسمي عن تعيينه إن "تدريب المنتخب الفرنسي هو الأمر الوحيد الذي كنت أريد القيام به".

وأضاف صانع ألعاب "الديوك" السابق "إنه نوع من الاستمرارية، وحلم بطريقة ما".

وتابع زيدان الذي كان من دون منصب منذ عام 2021 بعد تدريبه ريال مدريد الإسباني "تلقيت عروضا خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية لتولي تدريب أندية، لكنني رفضتها جميعا من أجل المنتخب الفرنسي".

ويتولى صانع الألعاب السابق مهمة خلافة زميله السابق ديشان الذي قاد المنتخب منذ عام 2012، وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026، بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ النهائي عام 2022.

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وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو "سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة".

وأضاف ديالو "بدءا من فبراير (شباط) 2025، التقيت زين الدين زيدان، وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا".

لم يدرب صاحب القميص رقم 10 -الذي خاض 108 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي- سوى ريال مدريد، وهو النادي الذي أنهى فيه مسيرته لاعبا، ثم تولى تدريبه في فترتين (2016-2018 و2019-2021).

وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال سبتمبر/أيلول، قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 سبتمبر/أيلول.