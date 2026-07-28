بايرن ميونخ يحسم الجدل بشأن انتقال أوليسيه إلى ريال مدريد

حسم نادي بايرن ميونيخ موقفه بشأن مستقبل نجمه الفرنسي مايكل أوليسيه، بعدما أكد الرئيس التنفيذي للنادي البافاري يان-كريستيان دريسن أن اللاعب سيواصل مشواره مع الفريق الموسم المقبل، رغم الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.

وفرض أوليسي نفسه بقوة خلال الموسم الحالي بقميص بايرن ميونيخ ومع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026، بعدما قدم مستويات استثنائية جعلته أحد أبرز نجوم سوق الانتقالات.

وسجل الجناح الفرنسي 22 هدفا وقدم 31 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم، ليصبح أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق البافاري، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمام أندية كبيرة، وعلى رأسها ريال مدريد.

لا عروض من ريال مدريد

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، يان-كريستيان دريسن، خلال حديثه مع الصحفيين الثلاثاء: "نعم، بالتأكيد أوليسيه سيبقى معنا".

وأضاف: "لم نتلقَّ أي خطاب، أو فاكس، أو اتصال من ريال مدريد بشأنه".

وتابع المسؤول البافاري: "من المثير للاهتمام رؤية كل ما يمكن أن ينتشر من أخبار عندما تكون أنت تعرف الحقيقة. بصراحة، فقدت عدد المرات التي سألني فيها أصدقائي عن هذا الأمر".

وأوضح: "لكن لم يقل لي شخص واحد: إذا قدم لك أحدهم 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، فعليك بيعه".

بايرن يسعى لتمديد عقد أوليسي

وكانت تقارير صحفية أشارت في منتصف يوليو/تموز الماضي إلى رغبة بايرن ميونيخ في تمديد عقد اللاعب الفرنسي، الذي يرتبط بالنادي حتى عام 2029.

ولا يبدو النادي الألماني مستعدًا للتخلي عن أوليسيه، إلا إذا رغب اللاعب نفسه في الرحيل، ووصل عرض ضخم يقترب من 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، وهو مبلغ قد يدفع إدارة النادي إلى إعادة التفكير في موقفها.

وانضم أوليسيه إلى بايرن ميونيخ قادما من كريستال بالاس، وسرعان ما تحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق، بفضل مهاراته الفنية وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.