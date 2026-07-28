مهدي جازولي.. موهبة سودانية تخطف الأنظار في تشيلسي وتبهر ألونسو

فرض لاعب الوسط الشاب مهدي نيكول جازولي، صاحب الأصول السودانية، نفسه أحد أبرز الأسماء في معسكر إعداد تشيلسي للموسم الجديد، بعدما نال إشادة واسعة من المدير الفني تشابي ألونسو، الذي أبدى إعجابه بما قدمه اللاعب البالغ من العمر 16 عاما خلال التدريبات، مؤكدا أنه يمتلك مقومات تؤهله لمستقبل واعد مع الفريق اللندني.

ويشارك جازولي ضمن بعثة تشيلسي في جولتها التحضيرية بأستراليا وآسيا، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني بإمكاناته، خاصة أن الجولة انطلقت من مدينة سيدني، مسقط رأس اللاعب.

5 منتخبات تترقب قراره الدولي

وُلِد مهدي نيكول جازولي في مدينة سيدني لأم أسترالية وأب سوداني، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا في طفولته، حيث واصل مسيرته الكروية داخل أكاديمية تشيلسي، ويمثل حاليا منتخبات إنجلترا للفئات السنية.

ويمتلك اللاعب أهلية تمثيل 5 منتخبات على المستوى الدولي، هي السودان وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وتشاد، في ظل أصوله المتعددة، بينما يدرك مسؤولو الاتحاد الأسترالي صعوبة إقناعه بتغيير وجهته الدولية في المرحلة الحالية.

وكان تشيلسي قد توصّل إلى اتفاق مع اللاعب لتوقيع منحة دراسية، تمهيدا لاستمرار مسيرته داخل النادي بعد بلوغه السابعة عشرة من عمره مطلع العام المقبل.

صفات نادرة

أبدى تشابي ألونسو إعجابه بالمستوى الذي يقدمه جازولي منذ انضمامه إلى تدريبات الفريق الأول، وقال: "يتمتع بديناميكية رائعة، وهو لاعب موهوب ومتكامل، يجيد التمرير القصير، ويستطيع المراوغة في وسط الملعب، لذا فقد ترك انطباعا جيدا حتى الآن".

وأضاف: "إنه موهبة نحتاج إلى دعمها وتطويرها، لأنه يمتلك صفات مميزة لا نراها كثيرا في لاعب يبلغ من العمر 16 عاما".

وتعكس هذه الإشادة المكانة التي بدأ اللاعب يحجزها داخل الفريق، مع تزايد التوقعات بإمكانية منحه فرصة الظهور خلال مباريات الجولة التحضيرية، لا سيما أنها تُقام في المدينة التي شهدت ميلاده.

برنامج دقيق لتجهيز لاعبي تشيلسي

حرص الجهاز المختص بالأداء البدني في تشيلسي على إعداد برنامج متكامل لمساعدة اللاعبين على تجاوز آثار السفر الطويل إلى أستراليا وآسيا.

وتضمن البرنامج تعديل مواعيد النوم والوجبات منذ الصعود إلى الطائرة، إضافة إلى فترات راحة وتمارين خفيفة خلال التوقف في سريلانكا، وهو ما ساعد معظم اللاعبين على التأقلم سريعا مع فارق التوقيت.

إعلان

في المقابل، يواصل تشيلسي دراسة مستقبل عدد من لاعبيه في الخط الأمامي، مع استمرار الحديث عن إمكانية رحيل بعض المهاجمين خلال فترة الانتقالات الحالية، في وقت ينتظر فيه النادي انضمام عناصر إضافية إلى البعثة مع انتقالها إلى هونغ كونغ لاستكمال الجولة التحضيرية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.