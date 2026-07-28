المدرب التاريخي للبرازيل بيريرا يغادر العناية المركزة

غادر المدرب السابق للمنتخب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، المتوج بكأس العالم لكرة القدم عام 1994، وحدة العناية المركزة بعدما تحسنت حالته الصحية، وفقا لما أعلن المستشفى في ريو دي جانيرو، حيث تلقى العلاج أمس الاثنين.

وأوضح المستشفى أن المدرب (83 عاما) يشهد "تحسنا سريريا في حالته العامة"، مضيفا أنه "واع ومتعاون، كما استقرت وظائف الكلى لديه". ونُقل بيريرا إلى وحدة الرعاية شبه المركزة.

وأُدخل بيريرا المستشفى يوم 16 يونيو/حزيران بسبب التهاب رئوي. وفي أواخر الشهر ذاته، خضع لعملية جراحية بعد تدهور حالته الصحية، مما استدعى وضعه على جهاز للتنفس الاصطناعي.

ويعاني بيريرا من مرض لمفوما هودجكين منذ عام 2023، وهو أحد أنواع السرطان التي تصيب الجهاز اللمفاوي.

ويحمل البرازيلي الرقم القياسي لعدد المشاركات في كأس العالم مدربا للمنتخبات، إذ لم يقتصر الأمر على قيادته "السيليساو" في نسختي الولايات المتحدة عام 1994 وألمانيا عام 2006، بل تولى أيضا تدريب الكويت عام 1982 في نسخة إسبانيا، والإمارات عام 1990 في نسخة إيطاليا، والسعودية عام 1998 في نسخة فرنسا، وجنوب أفريقيا حين أقيمت البطولة على أرضها عام 2010.

وعاش بيريرا أبرز لحظات مجده عام 1994، عندما قاد البرازيل إلى إحراز اللقب العالمي الرابع في تاريخها في الولايات المتحدة بفضل الثنائي الهجومي روماريو وبيبيتو.