1.9 مليار دولار.. الدوري الإنجليزي يغرد منفردا في سوق الانتقالات

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ هيمنته الاقتصادية على سوق الانتقالات، بعدما تجاوز إجمالي إنفاق أنديته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 1.4 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.8 مليار دولار)، وهو رقم يفوق ما أنفقته أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الأخرى مجتمعة.

وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، فإن أندية البريميرليغ أنفقت أكثر بنحو 303 ملايين جنيه إسترليني (نحو 388 مليون دولار) من إجمالي إنفاق أندية الدوري الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي، البالغ عددها 76 ناديا.

فجوة تتسع

تعتمد هذه الأرقام على إجمالي الإنفاق دون احتساب عائدات بيع اللاعبين، لكن عند النظر إلى صافي الإنفاق، تتسع الفجوة أكثر.

فقد حققت أندية الدوري الفرنسي فائضا قدره 203.4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 260 مليون دولار) من سوق الانتقالات، مقابل 72.2 مليون جنيه (نحو 92 مليون دولار) لأندية الدوري الألماني، في حين سجل الدوري الإسباني صافي إنفاق بلغ 163.1 مليون جنيه (نحو 209 ملايين دولار)، والإيطالي 124.1 مليون جنيه (نحو 159 مليون دولار).

في المقابل، وصل صافي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي إلى 523.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 670 مليون دولار)، وهو ما يعكس الفارق الكبير في القوة المالية بين إنجلترا وبقية أوروبا.

كأس العالم أخرت الصفقات

ورغم ضخامة الإنفاق الحالي، فإنه يقل بنحو 230 مليون جنيه إسترليني (نحو 294 مليون دولار) عما كانت أندية الدوري الإنجليزي قد أنفقته في الفترة المماثلة من صيف عام 2025.

ويرجع ذلك -وفقا للتقرير- إلى أن النسخة الموسعة من كأس العالم عام 2026 أخرت إتمام عدد من الصفقات، إذ لم يُنجز سوى 25 انتقالا حتى مطلع يوليو/تموز، مقارنة بـ47 صفقة في التوقيت المماثل من العام الماضي، مما يعني أن موجة جديدة من التعاقدات قد تشهدها الأسابيع المقبلة.

أندية تواصل الاستثمار

برزت أندية عدة بإنفاق يفوق ما سجلته طوال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، من بينها أستون فيلا وبرايتون آند هوف ألبيون وتوتنهام هوتسبير.

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ويملك أستون فيلا فائضا ماليا بعد بيع عدد من نجومه، في حين يستعد برايتون للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، ويواصل توتنهام إعادة بناء فريقه بعد موسمين مخيبين، مسجلا أعلى صافي إنفاق بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى بنحو 149.7 مليون جنيه إسترليني (نحو 192 مليون دولار).

كما رفعت أندية تشيلسي وإيفرتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد استثماراتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مع توقعات بإبرام صفقات جديدة قبل إغلاق السوق.

الكبار لم يدخلوا بكامل قوتهم

في المقابل، لا يزال إنفاق أندية أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أقل بكثير من مستويات الصيف الماضي، رغم ارتباطها بعدد من الصفقات الكبرى.

وتشير التقارير إلى اهتمام ليفربول بضم البرازيلي فينيسيوس جونيور أو الفرنسي برادلي باركولا، في حين يواصل مانشستر يونايتد متابعة مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز.

أرقام مرشحة للارتفاع

ورغم أن أندية مثل كريستال بالاس ونوتينغهام فورست وسندرلاند لم تنفق أي مبلغ على صفقات شراء حتى الآن، فإن التوقعات تشير إلى دخولها بقوة إلى السوق خلال الأسابيع المقبلة.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن أندية الدوري الإنجليزي أنفقت 3.1 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4 مليارات دولار) في صيف عام 2025، منها أكثر من 600 مليون جنيه (نحو 768 مليون دولار) في الأسبوع الأخير وحده، مما يجعل الرقم الحالي مرشحا للارتفاع بنسبة كبيرة قبل إغلاق نافذة الانتقالات في 3 سبتمبر/أيلول.