بعد أزمة بيرلو.. مانشيني يعود لقيادة منتخب إيطاليا

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاغو، خلال اجتماع مجلس الاتحاد، اليوم الثلاثاء، أن روبرتو مانشيني سيتولى تدريب المنتخب الإيطالي، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وسيعود مانشيني لقيادة منتخب "الآتزوري" للمرة الثانية في مسيرته، بعدما سبق له الإشراف على المنتخب بين عامي 2018 و2023.

وقاد المدرب الإيطالي منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020″، لكنه أخفق في قيادته إلى التأهل لكأس العالم 2022، قبل أن يغادر منصبه في عام 2023 لتدريب المنتخب السعودي في تجربة لم تحقق النجاح المأمول، ثم انتقل لاحقا إلى نادي السد القطري، قبل أن يصبح حاليا دون نادٍ.

وجاء قرار الاتحاد الإيطالي بالاستعانة بمانشيني في ظل حالة من الارتباك داخل المؤسسة الكروية، عقب تعثر تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب.

وكان بيرلو، نجم ميلان ويوفنتوس السابق وأحد أفراد المنتخب الإيطالي المتوج بكأس العالم 2006، المرشح الأبرز لتولي المهمة بعد اعتذار الإسباني بيب غوارديولا الأسبوع الماضي، إلا أن تعيينه تعثر بعدما أثار ارتباطه برعاية شركة مراهنات روسية موجة واسعة من الجدل، مما دفع مالاغو، بحسب تقارير، إلى رفض إتمام التعيين.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن هذه التطورات أدت لاستقالة المدير الفني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني، إلى جانب المستشار ليوناردو، بعد أقل من 3 أسابيع على توليهما منصبيهما، احتجاجا على قرار إلغاء تعيين بيرلو.