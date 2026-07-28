بسبب ميسي وسكالوني.. روزاريو الأرجنتيني يمنح وزير الخارجية مهلة 48 ساعة للاعتذار

دخل نادي روزاريو سنترال في مواجهة قانونية مع وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو، بعدما أرسل إليه إخطارا رسميا يطالبه بتقديم اعتذار علني خلال 48 ساعة، على خلفية تصريحات اتهم فيها النادي بإقصاء ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني من صورة نشرها تكريما للمنتخب الأرجنتيني عقب مشاركته في كأس العالم. وأكد النادي أنه سيلجأ إلى القضاء للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المعنوية التي لحقت بسمعته إذا لم يستجب الوزير لهذا الطلب خلال المهلة المحددة.

اندلعت الأزمة بعدما نشر روزاريو سنترال صورة للمنتخب الأرجنتيني عبر حساباته الرسمية لشكر اللاعبين على مشوارهم في كأس العالم، لكن الصورة لم تتضمن ميسي وسكالوني، وهو ما دفع كثيرين إلى ربط الأمر بانتمائهما التاريخي إلى نادي نيولز أولد بويز، الغريم التقليدي لروزاريو سنترال.

وأعاد الوزير نشر الصورة عبر حسابه، وكتب "دائما ما يكون هناك المزيد من الكراهية. إن إزالة ميسي وسكالوني من هذه الصورة لأنهما من نيولز أولد بويز يُعد وصمة عار أخرى على المؤسسة".

سنترال: التصريحات كاذبة ومسيئة

في المقابل، رفض النادي تلك الاتهامات بصورة قاطعة، ووصف تصريحات الوزير بأنها "كاذبة وخبيثة ومسيئة ومهينة"، مؤكدا أن اختيار الصورة لم يكن بدافع استبعاد أي لاعب أو مدرب.

وأوضح النادي أن الصورة التُقطت خلال مباراة الأرجنتين أمام الأردن، وتم اختيارها لتسليط الضوء على لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو -أحد أبناء النادي- تقديرا لإسهامه مع المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن العديد من الأندية الأرجنتينية تتبع النهج ذاته بإبراز اللاعبين الذين تخرجوا في أكاديمياتها.

وشدد روزاريو سنترال على أن الوزير كان يعلم أن الصورة تضم التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة، معتبرا أن اتهامه للنادي باستبعاد ميسي وسكالوني جاء "بسوء نية" بهدف الإساءة إلى المؤسسة.

وأضاف أن الأوصاف التي استخدمها الوزير -ومنها "وصمة عار" و"الكأس المشؤومة"- تمثل إساءة مباشرة إلى النادي وجماهيره، وتضر بسمعته، وهو ما دفع الإدارة إلى المطالبة باعتذار علني قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

التعويضات لدعم قطاع الناشئين

وأكد النادي أنه إذا حصل على تعويضات مالية عبر القضاء، فإنه سيخصصها بالكامل لدعم قطاعات الناشئين في أندية مدينة روزاريو من خلال اتحاد المدينة لكرة القدم، بهدف مساعدة المزيد من المواهب الشابة على تحقيق حلمها في الوصول إلى الاحتراف، والسير على خطى نجوم المدينة، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي وليونيل سكالوني وأنخيل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو.

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وتأتي هذه الأزمة قبل أيام من مواجهة روزاريو سنترال أمام راسينغ في الجولة الثانية من بطولة الدوري، في مباراة ينتظرها جمهور الفريق وسط أجواء مشحونة خارج المستطيل الأخضر.