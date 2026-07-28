الخريطيات القطري يتعاقد مع قائد باريس سان جيرمان السابق

انتقل بطل العالم 2018 والقائد السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي إلى صفوف الخريطيات قادما من مواطنه قطر، وفقا لما أعلنه فريقه الجديد الناشط في دوري الدرجة الثانية القطرية لكرة القدم.

ونشر الخريطيات فيديو على حسابه الرسمي على موقع "إكس" للإعلان عن الصفقة، يظهر فيه كيمبيمبي مرتديا القميص الأزرق الذي يحمل الرقم 3، كاشفا أن التعاقد معه سيكون لمدة موسم واحد.

ويُعتبر الخريطيات الفريق الثاني في قطر بالنسبة إلى كيمبيمبي البالغ 30 عاما (28 مباراة دولية)، بعد نادي قطر الناشط في الدرجة الأولى والذي دافع الدولي الفرنسي السابق عن ألوانه الموسم الماضي، مكتفيا بخوض 11 مباراة فقط.

وأمضى كيمبيمبي أكثر من 10 أعوام مع نادي العاصمة الفرنسية حيث بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2014، وذلك قبل مغادرته في عام 2025 بعد موسمين لم يشارك خلالهما تقريبا بسبب إصابة في وتر أخيل.

وأنهى الخريطيات الموسم الماضي وصيفا في الدرجة الثانية برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، متخلفا عن لوسيل المتصدر الذي صعد إلى الدرجة الأولى، بـ4 نقاط.