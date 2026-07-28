قانون ثوري في البريميرليغ لإنهاء "التحايل التكتيكي" وفوضى إصابات حراس المرمى

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنافسة واستمرار إيقاع اللعب، تستعد أروقة كرة القدم الإنجليزية لتجربة نظام جديد وثوري انطلاقاً من الموسم المقبل، للحد من استغلال الفِرق للحظات "التوقفات التكتيكية" الناتجة عن ادعاء حراس المرمى للإصابة.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن هذا النظام سيُطبق في بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، ودوري البطولة الإنجليزية، والدوري الوطني، بالإضافة إلى دوري السيدات، وذلك بانتظار الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب – IFAB).

كيف سيعمل القانون الجديد؟

ينص القانون المقترح على أنه إذا سقط حارس المرمى وتلقى العلاج على أرض الملعب، فسيُجبر فريقه على سحب أحد لاعبي الميدان (اللاعبين العشرة الآخرين) لمدة دقيقة واحدة، كعقوبة رادعة للتوقف.

وسيُمنح المدرب مهلة لا تتجاوز 10 ثوانٍ لاختيار اللاعب الذي سيغادر الملعب مؤقتاً، وإن فشل في تحديد اللاعب خلال هذه المدة، فسيُضطر قائد الفريق إلى مغادرة المستطيل الأخضر وقضاء دقيقة كاملة على خط التماس.

ويأتي هذا التعديل لسد ثغرة قانونية؛ حيث يُلزم القانون الحالي أي لاعب ميدان يتلقى العلاج داخل الملعب بمغادرته لمدة دقيقة، لكن هذا الإجراء لم يكن يُطبق على حراس المرمى.

استثناءات ضرورية

لضمان سلامة اللاعبين وعدم معاقبة الإصابات الحقيقية، حدد المشرعون حالات استثنائية لا يُطبق فيها هذا الإجراء، وتشمل:

اصطدام حارس المرمى بأحد لاعبي الميدان.

تعرض الحارس لتدخل عنيف يستدعي رعاية طبية واضحة.

وجود نزيف ظاهر.

الاشتباه في تعرض الحارس لارتجاج في المخ.

غضب المدربين من "التحايل"

وبات مشهد سقوط حراس المرمى لطلب الرعاية الطبية -دون التعرض لأي احتكاك- أمراً مألوفاً ومحبطاً للجماهير والمدربين على حد سواء. وتُستغل هذه التوقفات كـ"وقت مستقطع تكتيكي" يتيح للاعبين التوجه نحو خط التماس لتلقي تعليمات جديدة من مدربيهم.

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وقد شهد الموسم الماضي حالات جدلية عديدة، أبرزها انتقاد فابيان هورزلر -مدرب برايتون- لحارس أرسنال ديفيد رايا الذي تلقى العلاج 3 مرات خلال مباراة حاسمة كان فيها فريقه متقدماً بهدف نظيف. وصرّح هورزلر حينها: "يجب على رابطة الدوري وضع قاعدة صارمة، لأن ما فعله أرسنال لا يمت لكرة القدم بصلة".

وفي السياق ذاته، شنّ دانييل فاركه -مدرب ليدز يونايتد- هجوماً لاذعاً على حارس مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما، متهماً إياه بـ"التظاهر بالإصابة للتحايل على القواعد وتعطيل سير المباراة".

موعد التطبيق المنتظر

ورغم أن مجلس "إيفاب" (المشرّع لقوانين اللعبة) قد رفض سابقاً إدراج هذه القاعدة بشكل دائم في قوانين كرة القدم، فإنه فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية لتقديم طلبات لاختبارها كتجارب محلية.

وفي حال اعتماد هذه التجربة رسمياً، من المقرر أن يرى النظام الجديد النور لأول مرة خلال مباراة الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي ستجمع بين فريقي ترانمير روفرز وروتشديل في 1 أغسطس/آب المقبل.