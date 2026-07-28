الأهلي المصري يتعاقد مع مهاجم منتخب الجزائر

أعلن الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- تعاقده مع المهاجم الجزائري عبد المنصف بقرار، قادما من دينامو زغرب الكرواتي.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن التعاقد مع بقرار (25 عاما) جاء بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأضاف "توجه رئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين إلى كرواتيا، وأنهى كل الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بصفقة بقرار، وذلك بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة".

مسيرة بقرار

بدأ بقرار مسيرته في أكاديمية وفاق سطيف الجزائري، ولعب مع الفريق الأول قبل انتقاله إلى إسترا الكرواتي في عام 2022، وانتقل إلى نيويورك سيتي الأمريكي بعد عام واحد، قبل انضمامه إلى دينامو زغرب في أغسطس/آب 2025.

ولعب بقرار 42 مباراة مع دينامو زغرب، أحرز خلالها 18هدفا وقدّم 7 تمريرات حاسمة. كما شارك في 7 مباريات دولية مع منتخب الجزائر.

ويُعد بقرار رابع صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد ضم المغربي سفيان بن جديدة، وثنائي إنبي علي محمود وأقطاي عبد الله.