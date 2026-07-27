رغم الهبوط من البريميرليغ.. ناد إنجليزي يحقق ثروة تاريخية ببيع لاعبين اثنين

لم يكن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في إنجلترا مربحا من الناحية المالية يوما، كما حدث مع نادي وست هام يونايتد هذا الصيف، فقد حقق "الهامرز" عوائد مالية قياسية بلغت نحو 169 مليون يورو (نحو 183 مليون دولار) من بيع لاعبين اثنين فقط، ليصبح الفريق الأكثر ربحا في تاريخ دوري التشامبيونشيب الإنجليزي.

وبهاتين الصفقتين، تنفست إدارة وست هام الصعداء؛ فبحسب صحيفة "تلغراف" (The Telegraph) البريطانية، كان النادي اللندني بحاجة ماسة لجمع نحو 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 191 مليون دولار) لضبط ميزانيته، خاصة أن فاتورة الهبوط وحدها كلفته خسائر قدرت بـ100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار)، مما اضطره لفتح باب الرحيل أمام بعض نجومه.

وفي وقت أعلن فيه النجم جارود بوين ولاءه وبقاءه مع الفريق رغم الهبوط، اتجهت أنظار كبار الأندية نحو أسماء أخرى، ليبرم وست هام صفقتين أنقذتا موسمه المالي بشكل استثنائي.

تفاصيل الصفقات القياسية

بدأ هذا "الهبوط الذهبي" في مطلع يونيو/حزيران، حين تخلى وست هام عن لاعب وسطه البرتغالي ماتيوس فرنانديز لصالح توتنهام مقابل 99 مليون يورو (نحو 107 ملايين دولار). وباتت هذه الصفقة الأغلى في تاريخ مبيعات وست هام، وثاني أغلى صفقة شراء في تاريخ توتنهام، متفوقا على اهتمامات أندية كبرى كريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وبعد أقل من شهر، اكتملت فصول الإثارة ببيع الجناح الهولندي كريسينسيو سومرفيل إلى نادي الهلال السعودي. ورغم اقتراب اللاعب من نادي روما الإيطالي بعرض قارب 46 مليون يورو (نحو 50 مليون دولار)، نجح "الزعيم" السعودي في حسم الصفقة مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار)، بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز (نحو 6.4 ملايين دولار)، ما يعادل إجمالا 70 مليون يورو (نحو 76 مليون دولار).

وبهذا الرقم، أصبح سومرفيل ثاني أغلى صفقة في تاريخ الهلال بعد النجم البرازيلي نيمار. وجاء هذا التعاقد بعد تألق اللاعب في كأس العالم 2026، حيث شارك في جميع مباريات هولندا وصنع هدفا لزميله كودي جاكبو في المباراة التي انتهت بإقصاء "الطواحين" على يد المنتخب المغربي.