مقابل 80 مليون يورو.. برشلونة يحسم موقفه من بيع رافينيا للهلال

يستعد البرازيلي رافينيا لبدء مرحلة جديدة مع برشلونة، بعدما طوى صفحة خيبة كأس العالم 2026 والإصابات العضلية التي أثرت في موسمه، في وقت يعول فيه المدرب الألماني هانسي فليك على استعادة أفضل نسخة من جناحه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينضم رافينيا إلى معسكر برشلونة في إنجلترا يوم 29 يوليو/تموز، الذي يستمر حتى 3 أغسطس/آب، وتتخلله مباراتان وديتان أمام برمنغهام سيتي وبريستون نورث إند، مع احتمال التحاقه بالفريق في وقت مبكر إذا قرر الجهاز الفني استدعاءه قبل موعد التجمع الرسمي.

تعافٍ بعد خيبة المونديال

وغاب رافينيا عن الملاعب منذ خروج المنتخب البرازيلي من ثمن نهائي كأس العالم أمام النرويج في 5 يوليو/تموز، وهي الفترة التي استغلها للتعافي من إصابته العضلية واستعادة جاهزيته البدنية، إلى جانب الابتعاد عن الضغوط التي رافقت مشاركته في المونديال.

وكان اللاعب قد دخل البطولة باعتباره أحد أبرز أسلحة البرازيل الهجومية، لكنه أصيب في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن خلال مواجهة هايتي في دور المجموعات، مما حدّ من مشاركته في بقية المباريات، رغم حصوله لاحقا على الضوء الأخضر طبيا، إذ بقي على مقاعد البدلاء أمام النرويج.

خطة خاصة من فليك

ويعتزم برشلونة إخضاع اللاعب لبرنامج بدني خاص يهدف إلى استعادة قوته البدنية والحد من الإصابات العضلية المتكررة التي لاحقته خلال العام الماضي، بعدما غاب عن عدة مناسبات بسبب إصابة في العضلة الخلفية نفسها، كانت أبرزها خلال فترة التوقف الدولي في مارس/آذار، عندما ابتعد عن الملاعب خمسة أسابيع.

ويرى الجهاز الفني أن استعادة جاهزية رافينيا تمثل أولوية، خاصة أنه كان أحد أبرز ركائز الفريق في الموسم الأول لفليك، وساهم في التتويج بخمسة ألقاب، كما قدم أفضل أرقامه على مستوى الأهداف والتمريرات الحاسمة، مما وضعه آنذاك ضمن المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية.

لا نية للرحيل

ورغم التقارير التي ربطت اسمه بعرض من الهلال السعودي بلغت قيمته 80 مليون يورو (نحو 86.4 مليون دولار)، أكدت مصادر مقربة من اللاعب أنه لم يفكر في مغادرة برشلونة، مشيرة إلى أن العرض لم يصل إلى مرحلة رسمية.

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وكان رئيس النادي خوان لابورتا قد أكد في وقت سابق تمسك برشلونة بخدمات الدولي البرازيلي، قائلا: "لا نملك أي نية للتخلي عن رافينيا".

ويأمل فليك أن يستعيد الجناح البرازيلي مستواه المعهود، ليشكل مع الوافدين الجديدين أنتوني غوردون وكريم أديمي قوة هجومية إضافية في مشروع برشلونة خلال موسم 2026-2027.