اتهم دولتين وحزبا أمريكيا.. رئيس الأرجنتين يربط خسارة المونديال بمؤامرة خارجية

اتهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي البرازيل والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بالوقوف وراء ما وصفه بـ"حملة معادية للأرجنتين" خلال كأس العالم عام 2026، وذلك في أحدث تصريحاته المثيرة للجدل، من دون أن يقدم أي أدلة تدعم مزاعمه.

وقال ميلي، في مقابلة مع إذاعة "راديو ميتري"، إن نحو 25% من تمويل هذه الحملة جاء من الحكومة البرازيلية، معتبرا أن "التيارات التقدمية لا تريد لأفكار الحرية أن تنجح"، على حد تعبيره، ومضيفا أن المكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي شاركا أيضا في تمويلها.

ولم يوضح الرئيس الأرجنتيني طبيعة هذه "الحملة" ولا الوسائل التي استُخدمت ضد منتخب بلاده خلال المونديال، مكتفيا بالإشارة إلى أنها استهدفت الأرجنتين وصورتها على الساحة الدولية.

وتأتي تصريحات ميلي في وقت تشهد فيه العلاقات بين بوينس آيرس وبرازيليا توترا متصاعدا، بعدما استدعت البرازيل سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور احتجاجا على تصريحات وصف فيها ميلي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأنه "لصّ" و"سجين"، كما هاجم قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، وذلك خلال فعالية سياسية لأنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وارتبطت هذه التصريحات أيضا بأجواء الجدل التي أعقبت خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم عام 2026 أمام إسبانيا، وما رافقها من انتقادات واسعة للمنتخب الأرجنتيني على منصات التواصل الاجتماعي.