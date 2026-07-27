بالفيديو.. لماذا يُعد فينيسيوس "القطعة الناقصة" في تشكيلة أرسنال؟

تترقب أندية النخبة الأوروبية بحذر شديد مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي دخل الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده مع ريال مدريد. وفي ظل غياب أي إشارات وشيكة إلى تجديد العقد، كشف موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) عن اهتمام بالغ من نادي أرسنال الإنجليزي بضم الجناح البالغ 26 عاما.

لكن، بعيدا عن بريق الصفقة وحجمها المالي، لماذا يبدو أرسنال في حاجة تكتيكية ماسة للاعب بمواصفات فينيسيوس؟

فك شيفرة الجبهة اليسرى

عانى الجانب الأيسر من هجوم كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا في الموسم الماضي، إذ لم يقدم الثنائي غابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد الفعالية الهجومية المطلوبة لفريق ينافس بضراوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، واكتفيا بتسجيل 7 أهداف فقط معا خلال موسم 2025-2026.

هذا التراجع، أدى إلى تركيز أرسنال المفرط على الجانب الأيمن بوجود الثلاثي ساكا وأوديغارد ومادويكي. وتُظهر الإحصاءات أن نسبة الهجوم عبر الثلث الأيمن لأرسنال بلغت 42%، وهو ما جعل أسلوب لعب الفريق الإنجليزي متوقعا ومكشوفا للخصوم.

وهنا تبرز قيمة فينيسيوس، فالنجم البرازيلي يمثل قوة هجومية ضاربة قادرة على إعادة التوازن المفقود، إذ يستحوذ مع زميله كيليان مبابي على 43% من هجمات ريال مدريد عبر الجبهة اليسرى، وهي النسبة الأعلى في الدوري الإسباني.

الحلول الفردية والتحوّل السريع

وبخلاف التوازن، يقدم فينيسيوس حلين تكتيكيين يعشقهما أرتيتا:

قوة التحولات الهجومية: يمتلك فينيسيوس سرعة انطلاق مرعبة خلف دفاعات الخصوم. أمام الفرق التي تندفع هجوميا، يمثل البرازيلي تهديدا قاتلا بالهجمات المرتدة، مما يُجبر الخصوم على الحذر وتقليل اندفاعهم.

الحلول الفردية المعقّدة: واجه أرسنال صعوبة بالغة في اختراق التكتلات الدفاعية العميقة الموسم الماضي. في المقابل، يملك فينيسيوس قدرة استثنائية على "خلق مساحة من العدم". بمعدل مراوغات يبلغ 7.7 مراوغات في كل 90 دقيقة (رابع أعلى معدل في الليغا)، يمكن للبرازيلي التوغل للعمق، أو التسديد من زوايا غير متوقعة (20% نحو القائم القريب و24% للبعيد)، مما يجعله سلاحا لا يمكن التنبؤ به.

الهاجس الدفاعي.. نقطة الضعف الوحيدة

رغم هذه الإيجابيات، يبرز تساؤل مهم حول مدى قدرة فينيسيوس على التكيف مع الصرامة التكتيكية لأرتيتا، الذي يبني نجاحاته على أُسس دفاعية جماعية صلبة.

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في ريال مدريد، غالبا ما يُعفى فينيسيوس من المهام الدفاعية لزيادة خطورته الهجومية. وتوضح الأرقام أن معدّل تدخلاته "الحقيقية" (4 تدخلات لكل 1000 لمسة للخصم) يقل عن متوسط لاعبي الهجوم في الدوري الإسباني. كما أن معدل اعتراضاته البالغ 1.5 اعتراض لكل 1000 لمسة يحتاج إلى تحسين كبير ليناسب الإيقاع البدني الكثيف للبريميرليغ.

ورغم هذه النواقص الدفاعية، التي يمكن العمل على تداركها، فإن الفوائد الهجومية التي يقدمها فينيسيوس تفوق بكثير أي سلبيات، وإذا نجح أرسنال في حسم هذه الصفقة، فإنها لن تمثل فقط حلا تكتيكيا جذريا لفريق أرتيتا، بل ستكون واحدة من أهم الصفقات في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.