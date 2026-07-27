فينيسيوس وباركولا في صدارة المشهد.. الأندية الكبرى تشعل الميركاتو الصيفي

تشهد سوق الانتقالات الصيفية نشاطًا كبيرًا بين كبار الأندية الأوروبية، بعدما وضع أرسنال اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، على رأس أولوياته لتدعيم صفوفه، إلا أن الصفقة تواجه عقبات كبيرة قد تحول دون إتمامها، ويخطط النادي اللندني للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يتبقى له عام واحد في عقده مع ريال مدريد، غير أن إدارة أرسنال لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع النادي الإسباني، فيما ينتظر أي تحرك موافقة المدرب الجديد لريال مدريد، جوزيه مورينيو، الذي تشير التقارير إلى أنه يعارض فكرة التخلي عن النجم البرازيلي، بينما يعتزم النادي الملكي دفع 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار) لضم النجم الإيفواري يان ديوماندي.

وفي المقابل، أكدت تقارير صحفية إسبانية أن فينيسيوس يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، ويستعد لاستئناف مفاوضات تجديد عقده عقب انتهاء عطلته الصيفية، في وقت تسعى فيه إدارة النادي إلى تمديد ارتباطه، خاصة بعد الاتفاق على ضم الجناح الشاب يان ديوماندي، وهي الصفقة التي زادت من التكهنات حول مستقبل اللاعب قبل أن تؤكد الإدارة تمسكها به، ولا يتوقف نشاط أرسنال عند فينيسيوس، إذ يعمل المدرب ميكيل أرتيتا على تعزيز أكثر من مركز، حيث يستهدف ضم قائد نيوكاسل برونو غيماريش، إلى جانب التعاقد مع مدافع جديد بعد إصابة ويليام ساليبا، ويضع الثنائي الإنجليزي إزري كونسا وجون ستونز ضمن خياراته، ورغم تأكيد مدرب نيوكاسل إيدي هاو رغبته في الإبقاء على غيماريش، فإنه أقر بأن مستقبل اللاعب لا يتوقف على قراره وحده.

باركولا بين ليفربول وأرسنال

وفي ليفربول، أكد المدرب أندوني إيراولا أن فريقه "بحاجة ماسة لضم جناح" خلال فترة الانتقالات الحالية، ليبرز اسم الفرنسي برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان، كأحد أبرز الأهداف. وأوضحت تقارير أن باركولا منفتح على الرحيل هذا الصيف، إلا أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عنه إلا مقابل نحو 145 مليون جنيه إسترليني (نحو 188 مليون دولار) أو أكثر، مستندًا في تقييمه إلى صفقات مورغان روجرز وإليوت أندرسون. وأشارت صحيفة "التايمز" (The Times) إلى أن أرسنال وليفربول مهتمان بضم اللاعب، لكنهما قد لا يكونان مستعدين لدفع القيمة التي يطلبها النادي الفرنسي، الذي يستعد أيضًا لخسارة صفقة يان ديوماندي لصالح ريال مدريد.

مانشستر يونايتد يقترب من كونيه

ويواصل مانشستر يونايتد البحث عن تدعيم خط الوسط، بعدما أفادت تقارير إيطالية بتوصله إلى اتفاق مبدئي مع الدولي الفرنسي مانو كونيه، مع استمرار اهتمامه بضم أوريلين تشواميني، وفي المقابل، أبدى نادي روما استياءه بسبب عدم تلقيه عرضًا رسميًا من النادي الإنجليزي حتى الآن لإتمام صفقة كونيه.

ووجه الياباني دايزن مايدا رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير سلتيك بعد انتقاله إلى إيبسويتش، مؤكدا أن السنوات الأربع والنصف التي قضاها في النادي كانت الأجمل في حياته ومسيرته. وقال مايدا "إن ارتداء قميص سلتيك كان شرفا كبيرا"، موجها الشكر إلى الجماهير والجهاز الفني وزملائه، كما خص بالشكر سكان مدينة غلاسكو على دعمهم لعائلته، مشيرا إلى أن المدينة ستظل وطنهم الثاني. وأضاف أن ابنه يحلم بارتداء قميص سلتيك واللعب في ملعب النادي يوما ما، معربا عن أمله في العودة مستقبلا لمشاهدة تحقق هذا الحلم.

إعلان

وفي إطار تعويض رحيل مايدا، اقترب سلتيك من التعاقد مع المهاجم الدنماركي كاسبر هوغ قادما من بودو غليمت، بعدما توصل إلى اتفاق مع النادي النرويجي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني (نحو 14 مليون دولار)، في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي الاسكتلندي، وأكد المدرب مارتن أونيل، عقب التعادل الودي أمام ميلان، أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الأمور تسير بصورة إيجابية، مع بقاء بعض التفاصيل قبل توقيع العقود رسميا.

تشيلسي يرفض عرضا جديدا لرحيل تشالوباه

ورفض تشيلسي العرض الثالث المقدم من كومو الإيطالي للتعاقد مع المدافع تريفوه تشالوباه، متمسكا بالحصول على 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 39 مليون دولار)، إضافة إلى 5 ملايين أخرى حوافز. وكان النادي الإيطالي، بقيادة مدربه سيسك فابريغاس، قد تقدم بعرض بلغت قيمته 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 32 مليون دولار)، إضافة إلى 5 ملايين حوافز، لكنه قوبل بالرفض. ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل، خاصة مع اقتراب انضمام ماكسينس لاكروا، وهو ما قد يقلص فرص مشاركته أساسيا.

يوفنتوس يتحرك لحراسة المرمى

ويكثف يوفنتوس جهوده للتعاقد مع حارس توتنهام غولييلمو فيكاريو، بعد استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى نيوزيلندا بسبب إصابة طفيفة، إلى جانب فقدانه مركزه الأساسي في نهاية الموسم الماضي لصالح أنتونين كينسكي، في الوقت نفسه، أكد مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي أن إيميليانو مارتينيز يرغب في مغادرة أستون فيلا، قائلا: "إنه حارس مرمى يرغب في تغيير ناديه، ونحن نبحث عن لاعب منافس، لكن لدينا حاليا حارسان". ورغم وضع الحارس الأرجنتيني على رأس قائمة اهتمامات النادي الإيطالي، فإن مدير العمليات الكروية في أستون فيلا داميان فيداغاني، شدد في وقت سابق على أن مارتينيز ليس للبيع، رغم رحيل مورغان روجرز ويوري تيليمانس خلال الصيف الحالي.

انتقالات أخرى في أوروبا

وشهدت الساعات الأخيرة انتقال المهاجم البرازيلي دانيلو من رينجرز إلى بوتافوغو على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع وجود بند إلزامي بالشراء في نهاية الموسم، بعدما انضم إلى النادي الاسكتلندي قادما من فينورد في صيف 2023 بعقد يمتد 5 أعوام، كما غادر جاك هاريسون صفوف ليدز يونايتد إلى نيو إنجلاند ريفولوشن بعد ثماني سنوات مع النادي، سجل خلالها 34 هدفا في 219 مباراة، وقضى فترات إعارة مع إيفرتون وفيورنتينا، وقال هاريسون: "بعد دراسة خياراتي، وجدت أن العودة إلى الدوري الأمريكي (MLS) والانضمام إلى ريفولوشن هو القرار الأنسب لي، لأنه حقق جميع المتطلبات التي كنت أبحث عنها".

بايرن يغلق الباب أمام ريال مدريد

من جانبه، نفى المدير الرياضي لبايرن ميونخ، كريستوف فرويند، وجود أي نية لبيع الفرنسي مايكل أوليس إلى ريال مدريد، مؤكدا: "هذا ليس موضوعا مطروحا للنقاش بالنسبة لنا على الإطلاق، ويسعدنا عودة مايكل أوليس من إجازته، وسيواصل لعب دور مهم مع الفريق كما فعل في الموسم الماضي"، وفي المقابل، يواصل ريال مدريد مفاوضاته مع لايبزيغ لحسم صفقة الجناح الإيفواري يان ديوماندي، بعدما اتفق مع اللاعب على الشروط الشخصية، في ظل منافسة من باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي.

إعلان

وكان ريال مدريد قد تقدم بعرض بلغت قيمته 90 مليون يورو (نحو 97 مليون دولار)، إضافة إلى 10 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار) حوافز، لكن لايبزيغ رفضه، فيما عاد باريس سان جيرمان إلى طاولة المفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة.