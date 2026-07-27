ضمت حمزة عبد الكريم.. مفاجآت في قائمة برشلونة لمعسكر إنجلترا

شهدت قائمة برشلونة لمعسكره التدريبي في إنجلترا استعدادا للموسم الجديد حضور المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، في خطوة تعكس استمرار ثقة المدير الفني هانزي فليك في موهبته ومنحه فرصة جديدة لإثبات قدراته مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم القادم.

ويغادر برشلونة إلى إنجلترا يوم الاثنين، حيث يقيم معسكرا تدريبيا في مركز سانت جورج بارك حتى 3 أغسطس/آب المقبل، قبل مواصلة استعداداته للموسم الجديد من خلال عدد من المباريات الودية.

وأعلن فليك قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، وضمت القائمة عددا كبيرا من لاعبي فرق الفئات السنية، في ظل غياب الدوليين الذين واصلوا مشوارهم مع منتخباتهم حتى المراحل الأخيرة من كأس العالم.

وحرص المدرب الألماني على عدم استبعاد أي لاعب متاح، إذ ضمت القائمة أيضا أسماء لا يزال مستقبلها مع النادي غير محسوم، إلى جانب لاعبين يواصلون التعافي من الإصابات.

تير شتيغن أبرز مفاجآت القائمة

كانت أبرز مفاجآت القائمة وجود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، رغم اقترابه من إنهاء إجراءات انتقاله على سبيل الإعارة إلى أياكس الهولندي، وسينضم الحارس إلى بعثة برشلونة في إنجلترا، قبل السفر إلى هولندا فور الانتهاء من إجراءات الصفقة، التي تأخر إتمامها بسبب خلافات تتعلق بالجوانب الضريبية.

وشهدت القائمة أيضا وجود فيرمين لوبيز، الذي يواصل التعافي من كسر في أحد أصابع القدم، رغم عدم حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة الكاملة.

كما انضم الهولندي فرينكي دي يونغ إلى المعسكر، حيث سيستكمل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ومن المنتظر أن يلتحق البرازيلي رافينيا بالمعسكر خلال منتصف الأسبوع، بعد انتهاء فترة راحته.

وسيخوض برشلونة أولى مبارياته الودية أمام برمنغهام سيتي يوم الجمعة، قبل العودة إلى مدينة برشلونة في 3 أغسطس/آب لاستكمال التدريبات، وبعد ذلك يتوجه الفريق للمشاركة في بطولة ودية ثلاثية بإيطاليا، يواجه خلالها أودينيزي ونوتنغهام فورست، قبل خوض كأس خوان غامبر أمام الأهلي المصري يوم 19 أغسطس/آب.

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وسيستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس/آب، عندما يحل ضيفا على إلتشي.

قائمة برشلونة لمعسكر إنجلترا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن، فويتشيك تشيزني، ياكوبيشفيلي، إيكر رودريغيز.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، هيكتور فورت، أليخاندرو بالدي، كورتيس، تشافي إسبارت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جوفري، بيسكوير.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، مارك كاسادو، تومي، بريان فاريناس، ديارا، مارك بيرنال، فيرمين لوبيز، أوريان جورين، غويل.

خط الهجوم: كريم أديمي، حمزة عبد الكريم، جيستاو، فرنانديز، روني، تونكارا، أليكس غونزاليس، كلويفرت.