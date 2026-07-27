رسالة مفاجئة بعد 3 أعوام.. سكالوني يعتذر ويدافع عن لاعبي الأرجنتين

عاد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني إلى النشر عبر حسابه على منصة "إنستغرام" بعد غياب استمر 3 أعوام، موجها رسالة مؤثرة إلى جماهير منتخب بلاده، عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف دون رد.

واختار سكالوني كسر صمته برسالة مطولة أرفقها بصورة تجمعه مع أعضاء جهازه الفني، مؤكدا أنه احتاج إلى عدة أيام حتى يتمكّن من التعبير عن مشاعره بعد نهاية البطولة، في أول ظهور له عبر حسابه منذ عام 2023.

وأوضح سكالوني أنه لا يفضّل استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكنه رأى أن العودة إلى حسابه كانت أفضل وسيلة للتواصل مع الشعب الأرجنتيني بعد أسبوع وصفه بأنه امتزج بالحزن والفرح والدموع والابتسامات والألم والسكينة.

وأشار إلى أنه احتاج إلى وقت لترتيب أفكاره وصياغة الرسالة التي أراد من خلالها وضع ما عاشه المنتخب خلال البطولة في إطاره الصحيح.

اعتذار للجماهير ورسالة امتنان

واعتذر مدرب الأرجنتين لجماهير بلاده عن عدم النجاح في إضافة لقب عالمي جديد، مؤكدا أنه كان يتمنى إسعاد الشعب الأرجنتيني ومنحه لحظات من الفرح.

وكتب في رسالته: "كل ما أستطيع قوله هو أنني آسف لعدم تمكّني من جلب كأس أخرى لكم ومنحكم فرحة جديدة، ولو لبضعة أيام فقط، تنسيكم كل ما هو سيئ في الحياة". ورغم مرارة خسارة النهائي، شدد سكالوني على أن المكسب الحقيقي للفريق لم يكن مرتبطا بالنتيجة، بل بالقيم التي تحلّى بها اللاعبون طوال البطولة.

وأشاد سكالوني بلاعبيه، الذين وصفهم بـ"المحاربين"، مؤكدا أنهم قدموا نموذجا في الإصرار والروح القتالية وعدم الاستسلام مهما كانت الظروف. وأضاف: "الجهد والرغبة والإرادة ورفض الاستسلام وبذل كل ما في وسعنا وتحمّل النقد اللاذع من أناس لا يعرفوننا.. هذا هو الكأس الحقيقي".

وترى وسائل إعلام أن هذه الكلمات حملت ردا غير مباشر على الأصوات التي انتقدت المنتخب والجهاز الفني خلال مشوار كأس العالم.

كما حرص المدرب الأرجنتيني على توجيه الشكر إلى أعضاء الجهاز الفني، واللاعبين، والعاملين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وكل من ساهم في توفير أفضل الظروف للمنتخب خلال البطولة، إضافة إلى الجماهير التي واصلت دعم الفريق حتى النهاية، وأكد أن الامتنان سيظل قائمًا لكل من وقف إلى جانب المنتخب في رحلته بالمونديال.

الغموض مستمر حول مستقبله

ورغم الرسالة المطولة، لم يتطرق سكالوني إلى مستقبله مع منتخب الأرجنتين، مكتفيًا بالحديث عن التجربة الإنسانية والرياضية التي عاشها مع لاعبيه خلال البطولة.

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واختتم سكالوني رسالته بعبارة لاقت انتشارا واسعا بين الجماهير، إذ قال: "من يمتلك صديقا أرجنتينيا فهو يمتلك كنزا حقيقيا"، في رسالة حملت طابعا وجدانيا.