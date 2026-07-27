"زلزال بيرلو" يدفع مالديني وليوناردو للاستقالة من الاتحاد الإيطالي

ذكرت ⁠شبكة سكاي سبورتس إيطاليا اليوم الاثنين أن باولو مالديني وليوناردو قررا ⁠الاستقالة من منصبيهما في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتأتي هذه ⁠الخطوة بعد أيام قليلة فقط من موافقة كلا الشخصيتين على تولي هذين المنصبين في إطار عملية إصلاح ‌شاملة لإدارة المنتخب الوطني.

كان مالديني قد عين مديرا فنيا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 11 يوليو/تموز للمساهمة في إعادة بناء المنتخب الوطني، عقب إخفاقه في ⁠التأهل إلى كأس العالم ⁠للمرة الثالثة تواليا.

لكن مهمته لم تستمر سوى 16 يوما، إذ تقدم باستقالته ⁠إلى جانب ليوناردو، لاعب منتخب البرازيل السابق، الذي ⁠كان قد عين ⁠مستشارا له.

وجاءت الاستقالتان في نفس يوم إعلان الدولي الإيطالي السابق أندريا بيرلو خروجه من ‌دائرة المرشحين لتولي تدريب المنتخب مما أثار غضبهما حسب تقارير إيطالية. وكان ترشيحه قد أثار جدلا واسعا ‌ومعارضة ‌قوية بسبب ارتباطاته التجارية بإحدى شركات المراهنات الروسية.